Эксперты назвали Канаду фаворитом ЧМ по хоккею

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«Канадцы всегда являлись и являются законодателями мод хоккея, они это прекрасно понимают и спокойно делают свою работу, доказывая нам, что это команда высочайшего уровня. С точки зрения расклада, то, да сборная Канады – один из фаворитов этого турнира», – сказал бывший нападающий «Ак Барса», ЦСКА и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков.

Эксперты отмечают наличие в составе канадской команды главной ее звезды Конора МакДэвида из «Эдмонтона». Два года назад он уже выигрывал чемпионат мира, забросив победную шайбу в финале и став самым молодым хоккеистом, выигравшим чемпионаты мира всех уровней – юниорский, молодежный и взрослый.

Второе место в списке фаворитов занимает сборная России с коэффициентом 4,5. Команда сменила тренера после триумфа на Олимпиаде-2018. На чемпионат мира сборную повез Илья Воробьев, а капитаном команды стал Павел Дацюк.

«Шансы завоевать золотые медали есть у нашей команды, но не стоит забывать, что в этом году очень сильные соперники, много голодных и злых хоккеистов в других сборных. Те, кто, действительно, хочет играть и готов на 100%, те приехали. Команд пять точно есть, которые точно претендуют на кубок», – сказал Бадюков.

Шансы действующего чемпиона мира, сборной Швеции эксперты оценили коэффициентом 4,75. В пятерку главных претендентов также вошли Финляндия (7,0) и США (12,0).

Остальные команды по степени вероятности победы на ЧМ располагаются в следующем порядке: Чехия (коэффициент – 12,5), Швейцария (33,0), Германия (45,0), Словакия (50,0), Дания (60,0), Норвегия (100,0), Латвия (100,0), Белоруссия (150,0), Франция (200,0).

Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Австрии, Белоруссии, Словакии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции.

В состав российской сборной вошли следующие игроки:

– вратари – Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА); – защитники – Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»); – нападающие – Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).

Илья Ковальчук играть в этом чемпионате не будет. «Нападающий Илья Ковальчук не сможет принять участие в чемпионате мира в Дании. Это совместное решение хоккеиста и штаба сборной, связанное с напряженным сезоном в КХЛ и участием в Олимпийских играх», – говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России.