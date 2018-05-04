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сегодня, 10:36 1

Студенты университета Хэйхэ хотят заниматься плаванием в Благовещенске

Студенты университета Хэйхэ хотят заниматься плаванием в Благовещенске

С начала апреля тренер бассейна ДЮСШ № 1 Роман Осипенко преподавал плавание в университете Хэйхэ. В итоге представители китайского университета отметили тренера грамотой, а также предложили руководству ДЮСШ организовать в Благовещенске стажировку для китайских студентов.

«В прошлом месяце наш тренер-преподаватель Роман Осипенко обучал плаванию студентов университета. Занятия проходили в течение месяца. В итоге благодаря профессионализму тренера и упорству китайских студентов результаты превзошли все ожидания. Практически с нуля была поставлена техника четырёх стилей плавания. В результате Хэйхэский университет официально выразил благодарность тренеру-преподавателю за высокий профессионализм и успешное внедрение программы по обучению плаванию иностранных студентов, а также обратился с предложением расширить сотрудничество», – рассказала директор бассейна «Надежда» Нелли Болдырева.

По словам Нелли Леонидовны, тренировочный процесс настолько впечатлил китайских коллег и студентов, что китайская сторона выразила намерение пройти дополнительную стажировку на базе благовещенской ДЮСШ под руководством благовещенского тренера.

Сейчас представители университета Хэйхэ и благовещенского бассейна «Надежда» прорабатывают возможные варианты проведения стажировок для китайских студентов. Завершить обсуждение организационных вопросов стороны планируют до конца июня, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

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#Китай #спорт

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Комментарии
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  • ufrandolov

    ufrandolov
    57 минут назад

    Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog

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