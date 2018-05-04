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сегодня, 11:00 3

Трое фигурантов за растрату на Восточном 250 миллионов отправлены в колонию

Трое фигурантов за растрату на Восточном 250 миллионов отправлены в колонию
Фото: roscosmos.ru

94-й гарнизонный военный суд Москвы вынес приговор трем участникам растраты бюджетных средств, выделенных на строительство объектов космодрома Восточный. Никто из фигурантов свою вину не признал, а решение суда обжаловали все трое.

Дело о растрате было направлено в суд в декабре 2016 года.

Как сообщает «Коммерсант», Следственный комитет России (СКР) и суд установили, что в 2012–2013 годах ФГУП «Дальспецстрой» заключило договор со «Спецстройсервисом» почти на 1 миллиард рублей на поставку 6 тысяч металлоконструкций для строительства корпуса для сборки ракет на космодроме Восточный. Конкурс выиграло ЗАО «Стройконструкция», которому возглавляемая Ярцевым структура перечислила часть денег. При этом, по подсчетам следствия, из-за закупки у ООО металлоконструкций по завышенным ценам поставщику было переплачено более 250 миллионов рублей. Изначально дело расследовалось как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), потом его переквалифицировали на растрату.

Обвиняемый Ярцев и его защита настаивали, что никакого хищения не было, корпус построен, а собранная в нем ракета-носитель «Союз-2.1а» в присутствии президента России Владимира Путина 28 апреля 2016 года вывела на орбиту российские космические аппараты «Аист-2Д», научный спутник МГУ «Михайло Ломоносов», а также наноспутник SamSat-218D.

Однако суд счел вину всех троих доказанной. По приговору суда Андрей Ярцев получил 7 лет заключения, гендиректор компании «Стройконструкция» Николай Шкадин и его заместитель Владимир Денискин, признанный судом организатором аферы, были осуждены на 6,5 года и 7,5 года. Все они будут отбывать срок в колонии общего режима. Ранее в особом порядке были осуждены еще два участника растраты Анатолий Рязанов и Игорь Новиков.

Никто из фигурантов свою вину не признал, все трое обжаловали решение суда, сообщает следственный комитет Российской Федерации.

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#закон #космодром #происшествия #суды #финансы

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Комментарии
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  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    Лишить свободы не тяжело. Хотелось бы чтоб вернули 4млрд. А так через год за хорошее поведение, указанные расхитители "социалистической собственности" будут на свободе в теплых краях курить сигару, пить ром и шлепать по ягодицам мулаток и рассказывать как они кинули лохов (граждан РФ).

  • PAM

    PAM
    1 час назад

    Надо же было кого-то закрыть, царь то недоволен остался

  • ufrandolov

    ufrandolov
    58 минут назад

    Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog

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