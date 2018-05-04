Трое фигурантов за растрату на Восточном 250 миллионов отправлены в колонию

Фото: roscosmos.ru

94-й гарнизонный военный суд Москвы вынес приговор трем участникам растраты бюджетных средств, выделенных на строительство объектов космодрома Восточный. Никто из фигурантов свою вину не признал, а решение суда обжаловали все трое.

Дело о растрате было направлено в суд в декабре 2016 года.

Как сообщает «Коммерсант», Следственный комитет России (СКР) и суд установили, что в 2012–2013 годах ФГУП «Дальспецстрой» заключило договор со «Спецстройсервисом» почти на 1 миллиард рублей на поставку 6 тысяч металлоконструкций для строительства корпуса для сборки ракет на космодроме Восточный. Конкурс выиграло ЗАО «Стройконструкция», которому возглавляемая Ярцевым структура перечислила часть денег. При этом, по подсчетам следствия, из-за закупки у ООО металлоконструкций по завышенным ценам поставщику было переплачено более 250 миллионов рублей. Изначально дело расследовалось как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), потом его переквалифицировали на растрату.

Обвиняемый Ярцев и его защита настаивали, что никакого хищения не было, корпус построен, а собранная в нем ракета-носитель «Союз-2.1а» в присутствии президента России Владимира Путина 28 апреля 2016 года вывела на орбиту российские космические аппараты «Аист-2Д», научный спутник МГУ «Михайло Ломоносов», а также наноспутник SamSat-218D.

Однако суд счел вину всех троих доказанной. По приговору суда Андрей Ярцев получил 7 лет заключения, гендиректор компании «Стройконструкция» Николай Шкадин и его заместитель Владимир Денискин, признанный судом организатором аферы, были осуждены на 6,5 года и 7,5 года. Все они будут отбывать срок в колонии общего режима. Ранее в особом порядке были осуждены еще два участника растраты Анатолий Рязанов и Игорь Новиков.

Никто из фигурантов свою вину не признал, все трое обжаловали решение суда, сообщает следственный комитет Российской Федерации.