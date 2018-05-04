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сегодня, 10:35 3

Губернатор Приамурья предложил создать «виртуальный полк»

Губернатор Приамурья предложил создать «виртуальный полк»

Глава Амурской области Александр Козлов записал видеообращение к жителям региона, разместив его в своем Инстаграме. Губернатор предложил в преддверии Дня Победы создать «виртуальный амурский полк».

«Два моих прадеда участвовали в Великой Отечественной войне. Прадед по отцовской линии дослужился до звания майора, он был артиллерист, его имя высечено на доске почета в Райчихинске. Второй прадед, Максим Константинович Козлов, ушел добровольцем на фронт в 41 году. В 44-м был награжден медалью "За отвагу", а после пропал без вести на полях белорусского фронта.

Знать и помнить ветеранов поименно – это наш долг. Это люди, которые воевали за нашу страну, за нашу свободу. Амурская область помнит и гордится! Давайте расскажем истории своих ветеранов! Записывайте видео, выкладывайте в своих аккаунтах со специальным хештегом. Рассказ о каждом амурчанине я размещу у себя на странице», – сказал в своем обращении Александр Козлов.

Хэштег для таких постов – #АмурскаяОбластьПомнит.

«Здорово придумано! Жаль, что когда можно было слушать о героических поступков наших дедов, мы их невнимательно или нехотя слушали, поэтому в памяти только отрывки рассказов! Жаль, очень жаль! Но у нас еще остались ветераны – слушайте их, люди, записывайте их воспоминания – это наша с вами история!» – прокомментировал видеообращение один из пользователей Инстаграма губернатора.

Видео: instagram.com/gubernatorlive

Просмотров всего: 718

#губернатор #интернет #праздники

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Комментарии
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  • Tehnik

    Tehnik
    1 час назад

    Саша, в салоне красоты "Эстетика" работают хорошие мастера. Заскочи туда на недельке, пусть подстригут тебя.

  • vertex

    vertex
    59 минут назад

    Нормально всё.

  • ufrandolov

    ufrandolov
    58 минут назад

    Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog

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