Губернатор Приамурья предложил создать «виртуальный полк»

Глава Амурской области Александр Козлов записал видеообращение к жителям региона, разместив его в своем Инстаграме. Губернатор предложил в преддверии Дня Победы создать «виртуальный амурский полк».

«Два моих прадеда участвовали в Великой Отечественной войне. Прадед по отцовской линии дослужился до звания майора, он был артиллерист, его имя высечено на доске почета в Райчихинске. Второй прадед, Максим Константинович Козлов, ушел добровольцем на фронт в 41 году. В 44-м был награжден медалью "За отвагу", а после пропал без вести на полях белорусского фронта.

Знать и помнить ветеранов поименно – это наш долг. Это люди, которые воевали за нашу страну, за нашу свободу. Амурская область помнит и гордится! Давайте расскажем истории своих ветеранов! Записывайте видео, выкладывайте в своих аккаунтах со специальным хештегом. Рассказ о каждом амурчанине я размещу у себя на странице», – сказал в своем обращении Александр Козлов.

Хэштег для таких постов – #АмурскаяОбластьПомнит.

«Здорово придумано! Жаль, что когда можно было слушать о героических поступков наших дедов, мы их невнимательно или нехотя слушали, поэтому в памяти только отрывки рассказов! Жаль, очень жаль! Но у нас еще остались ветераны – слушайте их, люди, записывайте их воспоминания – это наша с вами история!» – прокомментировал видеообращение один из пользователей Инстаграма губернатора.

Видео: instagram.com/gubernatorlive