Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:13 1

Медвежат из Приамурья Мишу и Машу отправят в Южную Корею

Медвежат из Приамурья Мишу и Машу отправят в Южную Корею
Фото: instagram.com/siberian_tiger.ru

Двух медвежат, которых спасли в Мазановском районе Приамурья, планируют отправить в Южную Корею. Косолапые стали участниками проекта по реинтродукции медведей в этой стране. Сейчас звери живут в центре реабилитации «Тигр» в Приморье.

Как сообщает центр «Тигр» в социальных сетях, косолапые будут восстанавливать численность медведей там, где их практически не осталось в дикой природе. «Мы очень надеемся, что у них все сложится хорошо и в другой стране», – отмечают специалисты.

Просмотров всего: 362

#животные #природа

распечатать


Происшествия 4

Амурские пожары помогают тушить военные из Хабаровска
Происшествия 7

Из-за ущерба лесному фонду в Приамурье возбуждены еще два уголовных дела

Происшествия 2

За четыре дня в России возникло 546 лесных пожаров – 25 % от всех возгораний в этом году
Происшествия 2

За три дня авиация МЧС вылила в Приамурье почти 500 тонн воды
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • ufrandolov

    ufrandolov
    59 минут назад

    нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://5.gp/mnblog

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь