Медвежат из Приамурья Мишу и Машу отправят в Южную Корею
Двух медвежат, которых спасли в Мазановском районе Приамурья, планируют отправить в Южную Корею. Косолапые стали участниками проекта по реинтродукции медведей в этой стране. Сейчас звери живут в центре реабилитации «Тигр» в Приморье.
Как сообщает центр «Тигр» в социальных сетях, косолапые будут восстанавливать численность медведей там, где их практически не осталось в дикой природе. «Мы очень надеемся, что у них все сложится хорошо и в другой стране», – отмечают специалисты.
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