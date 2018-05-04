Медвежат из Приамурья Мишу и Машу отправят в Южную Корею

Фото: instagram.com/siberian_tiger.ru

Как сообщает центр «Тигр» в социальных сетях, косолапые будут восстанавливать численность медведей там, где их практически не осталось в дикой природе. «Мы очень надеемся, что у них все сложится хорошо и в другой стране», – отмечают специалисты.