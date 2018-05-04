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В Зейском районе организованная группировка торговала гашишным маслом (видео)

В Зейском районе организованная группировка торговала гашишным маслом (видео)

Житель села Заречная Слобода Зейского района решил организовать преступную группу для того, чтобы продавать в районе гашишное масло. Члены группы изготавливали наркотик также в Октябрьском и Белогорском районах. При обысках у них нашли 290 граммов наркотиков и ручную гранату.

Видео: пресс-служба областного управления МВД.

Следователи отдела МВД Зейского района завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в сбытах наркотических средств организованной группой, совершенных в крупном и значительном размерах, в покушении на сбыт наркотических средств, а также в незаконных приобретении и хранении взрывного устройства.

В сентябре 2017 года полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали четверых человек, в том числе предполагаемого организатора незаконной деятельности. В ходе обыска по месту его жительства полицейские изъяли около 170 граммов гашишного масла. Всего по данному уголовному делу изъято свыше 290 граммов наркотического средства.

В ходе предварительного следствия установлено, что житель Заречной Слободы решил организовать преступную группу для систематического совершения незаконных сбытов гашишного масла на территории Зейского района. Он привлёк к незаконной деятельности троих амурчан, проживающих в Октябрьском, Белогорском районах и городе Зее. Сам лидер взял на себя обязанность осуществления контроля за действиями ее членов по изготовлению, хранению, перевозке и сбыту наркотических средств, а также их расфасовку и розничный сбыт. Соучастники изготавливали наркотики в Октябрьском и Белогорском районах, поставляли их, расфасовывали и помогали сбывать.

В ходе обыска по месту жительства организатора ОПГ полицейские обнаружили и изъяли гранату. Согласно заключению эксперта, это ручная осколочная граната Ф-1, и пригодна для взрыва с применением средств взрывания.

Расследование уголовного дела в отношении данного гражданина окончено. Он предстанет перед судом. В отношении его подельников уголовные дела выделены в отдельное производство, расследование которых также окончено, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#Зея #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • ufrandolov

    ufrandolov
    57 минут назад

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