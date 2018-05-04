В Бурейском районе ликвидировали природный пожар, с которым боролись пять дней

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На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 25 природных пожаров. Из них ликвидировано шесть на площади 2 538 гектаров. Одно из возгораний, находившееся в 32 километрах от поселка Талакан Бурейского района, действовало с 29 апреля. 2 мая этот очаг удалось локализовать, а 3 мая – ликвидировать.

За пять дней огонь успел пройти 2 369 гектаров. На его тушении было задействовано 29 лесников из федерального резерва «Авиалесоохраны» из Хакасии и Йошкар-Олы.

В Приамурье действующими остаются 19 возгораний, три из которых локализованы в Зейском и Бурейском районах на общей площади 15 015 гектаров. Восемь пожаров действуют в Зейском районе, три – в Мазановском и по одному – в Ромненском, Сковородинском, Тындинском, Бурейском, Магдагачинском районах.

На тушении пожаров задействовано 805 человек. Это парашютно-пожарная служба амурской авиабазы (31 человек), десантно-пожарная служба Амурской авиабазы (46 человек), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (345 человек), летчики-наблюдатели (7 человек), лесная охрана (191 человек), государственная противопожарная служба (11 человек), служба спасения (11 человек), арендаторы (61 человек), привлеченное население (42 человека), амурский спасательный центр Хабаровска (60 человек). Задействовано 93 единицы техники, в том числе семь воздушных судов (3 вертолета и 4 самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием.

По состоянию на 3 мая II класс пожарной опасности установлен в Тындинском районе; IV класс пожарной опасности – в Завитинском, Октябрьском, Бурейском, Мазановском, Зейском, Шимановском, Селемджинском, Сковородинском, Магдагачинском районах; V класс пожарной опасности – в Свободненском, Благовещенском, Белогорском, Архаринском, Ромненском, Серышевском районах.

Как сообщалось ранее, на всей территории Амурской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля введен режим ЧС в лесах регионального характера. С 26 апреля с 19:00 по местному времени на территории всей Амурской области объявлен режим ЧС, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.