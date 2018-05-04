Для повышения МРОТ Амурской области выделят почти полмиллиарда рублей

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Для обеспечения решения об увеличении МРОТ правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда 16,3 миллиарда рублей. Дотации на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок предоставят 54 субъектам Федерации. Амурская область получит почти полмиллиарда рублей.

Распоряжением из резервного фонда Правительства России выделяются ассигнования в размере 16,3 миллиарда рублей. Дотации бюджетам субъектов Федерации предоставляются на частичную компенсацию дополнительных расходов на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года.

Частичная компенсация дополнительных расходов предусматривается субъектам, у которых уровень расчетной бюджетной обеспеченности не превышает 1,5, и субъектам, в которых региональная минимальная заработная плата не превышает установленный на федеральном уровне минимальный размер оплаты труда.

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Согласно распоряжению, Амурская область получит 499 миллионов 381 тысячу рублей. По размеру дотаций Приамурье находится на втором месте, уступая лишь Республике Саха (Якутия), которой выделят почти 850 миллионов рублей. Единственным субъектом ДФО, которому дотации не выделяются, является Сахалинская область. Меньше всех получит Чукотка – около 52 миллионов рублей, сообщается на сайте правительства РФ.