На жд билетах будут указывать только местное время отправления и прибытия поездов

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РЖД изменяет порядок отображения времени прибытия и отправления на проездных документах поездов дальнего и пригородного сообщения. Теперь на билетах будет отображаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира. Сейчас на бланках фиксируется и московское время прибытия/отправления, и местное время.

Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года, сообщает пресс-службы ОАО «РЖД». Бланки проездных документов с обновленным форматом появятся в продаже за 90 суток до даты начала поездки, то есть с 4 мая.

Время прибытия и отправления на проездных документах будет указано с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского. То есть на купленных в Приамурье билетах будет указано: отправление в ЧЧ:ММ по местному времени (МСК+6). Эта информация будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах.

Помимо информации о дате и времени отправления и прибытия поезда, времени нахождения в пути, нумерации вагона и места, а также полных наименований начальной и конечной станций маршрута, пассажиры также могут увидеть на билетах подробную информацию о гарантированных в поездке услугах.

Она отображается на бланках проездных документов поездов дальнего следования в виде специальных значков – пиктограмм – с июля 2017 года. Пиктограммы подсказывают пассажирам, оборудован ли вагон кондиционером и биотуалетом, предоставляется ли в поездке комплект постельного белья или питания. Специальные значки также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных.