Теплый день без дождей: прогноз погоды в Приамурье на 4 мая

Фото: zhinku.info

В Амурской области 4 мая установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 12 метров в секунду.

Температура составит 14…19 градусов, на севере региона будет плюс 18…23, местами – плюс 13…18. В Благовещенске также ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-восточный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 17…19 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL