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сегодня, 09:34 9

В Благовещенске легковушка, перевернувшись, встала на колеса (видео)

В Благовещенске легковушка, перевернувшись, встала на колеса (видео)
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В социальных сетях появилось видео серьезного ДТП, которое произошло в Благовещенске. Как видно на кадрах, после столкновения двух легковушек одна из них перевернулась и снова встала на колеса.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась 3 мая около 17:30, на пересечении улицы Кольцевой и Новотроицкого шоссе. Люди в происшествии не пострадали.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 1353

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Нехрен на мигающий выскакивать. Сам виноват, неваляшка.

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    Такое ощущение, что заголовок писала девушка. Причём под страхом лишения премии за то что вовремя не выпустит материал.

  • EvgenZ

    EvgenZ
    1 час назад

    Одним проскакивальщиком станет меньше, надеюсь урок пойдет в прок.

  • ALEX90-BLG

    ALEX90-BLG
    1 час назад

    И вот эти уроды, проскакивающие на желтый, остаются правы... За блин проезд на запрещающий они остаются правы... Вот почти точно так же вчера чуть меня не долбанул один мудила, решивший проехать прямо на уже желтый-красный, при том что все нормальные люди уже остановились, а я и еще 2 машины начали покидать перекресток, поворачивая на лево. Буквально чудом не столкнулись.

    Эти кретины не могут постоять 30 секунд и спокойно поехать?

    Извиняюсь за оскорбления, ну просто уже довели. Страшно не за себя, страшно ребенка возить уже в машине.

  • Ser_86

    Ser_86
    1 час назад

    EvgenZ

    Одним проскакивальщиком станет меньше, надеюсь урок пойдет в прок.



    Не пойдёт в прок урок. Он будет до конца уверен, что его должны были пропустить.

    Так будет до тех пор пока не запретят проезжать перекрёсток на жёлтый, без всяких оговорк на счёт экстренного торможения.

  • ufrandolov

    ufrandolov
    58 минут назад

    наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://gg.gg/mblog

  • Врангель

    Врангель
    51 минута назад

    ALEX90-BLG

    И вот эти уроды, проскакивающие на желтый, остаются правы... За блин проезд на запрещающий они остаются правы... Вот почти точно так же вчера чуть меня не долбанул один мудила, решивший проехать прямо на уже желтый-красный, при том что все нормальные люди уже остановились, а я и еще 2 машины начали покидать перекресток, поворачивая на лево. Буквально чудом не столкнулись. Эти кретины не могут постоять 30 секунд и спокойно поехать? Извиняюсь за оскорбления, ну просто уже довели. Страшно не за себя, страшно ребенка возить уже в машине.



    Можно и не оскорблять: "Пидарас - жёсткое определение гражданина, страдающего неадекватностью мышления, глупостью, настырностью и отвратительного в целом. Как правило, не имеет отношения к гомосексуалистам, но данная связь не исключена",



  • DeamonX

    DeamonX
    37 минут назад

    Чувака, поворачивавшего налево, нужно считать виновником дтп. Он "не заметил" встречное ТС, движущееся в прямом направлении и не пропустил его, а должен был. Ему за свой счёт восстанавливать машину свою, а если нет страховки, то и машину этого перевёртыша.

    И даже если бы, например, такой перевёртыш уже проезжал перекрёсток на т.н. "мигающий жёлтый", и в этот момент какой-нибудь чувак начал движение прямо на зелёный и допустил столкновение, то скорее всего чувак, поехавший на зелёный, был бы признан виновником, поскольку не убедился, что перекрёсток свободен для движения (пункт 13.8). Вот такая загагулина, это ваше пдд. В связи с чем рекомендую пользоваться правилом "3Д" )

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    13 минут назад

    Где вы увидели мигающий желтый?

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