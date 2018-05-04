В Благовещенске легковушка, перевернувшись, встала на колеса (видео)

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В социальных сетях появилось видео серьезного ДТП, которое произошло в Благовещенске. Как видно на кадрах, после столкновения двух легковушек одна из них перевернулась и снова встала на колеса.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась 3 мая около 17:30, на пересечении улицы Кольцевой и Новотроицкого шоссе. Люди в происшествии не пострадали. Видео: instagram.com/skaner_dtp28

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев