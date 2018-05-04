Скандал в Ухте: студентов в общежитии приравняли к зэкам: обзор прессы

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На АЗС предлагают возобновить продажу алкоголя; на «Амурскую осень» в Благовещенск приедет Максим Аверин; фермер из Курганской области, с помощью GPS следивший за своей коровой, попал в поле зрения ФСБ. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Российская газета» сегодня развенчивает миф о том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Есть и другие, обходные пути. Где они пролегают – прочтите в статье «Большое сердце мужчины». А я переключусь на заметки политолога Выжутовича, который констатирует тот факт, что «россияне стали реже умирать от болезней, на которых Владимир Путин поручил сосредоточиться в майских указах». Вернуть бы тот май да внести бы в те указы побольше того, от чего страдают россияне. Эх, да время вспять не повернуть.

Также в номере

Что еще констатируется в главной газете страны. Еще пишут о том, что россияне проведут отпуска на даче, вместо заграницы. Этому способствует курс рубля. С другой стороны, деньги останутся в стране. Хотя… Какие это деньги? Деньги как раз у тех, у кого дача – это заграница.

А еще рассказывается, что в стране вновь предлагается снять запрет на продажу алкоголя на АЗС. Участники рынка считают, что между числом «пьяных» ДТП и торговлей спиртным нет никакой связи. Эту идею поддерживают Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг. А и верно, сколько удобств: заскочил подзаправить авто – тут же и о себе подумал.

Очень интересно

В «Амурской правде» вас явно заинтересует программа очередной «Амурской осени». И хотя до нее еще дожить надо, как говорится, но всё равно уже сегодня можно узнать о том, кого ждать в гости. А приедут к нам Максим Аверин – он не только сыграет в одном из спектаклей, но и возглавит антрепризное жюри; главные герои главного «полицейского» сериала Сергей Селин и Алексей Нилов… Всех перечислять и не буду, а назову еще пару спектаклей: «Собачье сердце», где заявлен Сергей Никоненко и «104 страницы про любовь» с Татьяной Арнтгольц – интересно будет ее сравнить с «киношной» Татьяной Дорониной.

Полный абзац

«Комсомольская правда» поможет вам разобраться в том, что сейчас происходит в Армении, что-то там последнее время шумновато. Еще о том (это под рубрикой «История современности»), как наши союзники мешали нам взять Берлин.

А еще интересно прочесть материал о быте студентов Ухтинского индустриального института. Прочесть его заставила броская рубрика «Общежитие строгого режима». В этом общежитии отбой в 23:00, подъем в 6:00; двери в комнатах снимут; в наличии – кровать, тумбочка, табуретка; интернет под запретом и т.д. Такие порядки объясняются тем, что руководитель института до прихода в образование долгое время работал в тюрьме замначальника по режиму. Бесценный опыт, пишет газета.

Летят утки

Вопросами «Куда исчезли деньги Мавроди» и «Сколько денег потеряет Россия от чемпионата мира по футболу?» задается еженедельник «Версия». И если ответа на первый вопрос – о деньгах великого комбинатора-2 – никто никогда не получит (уж очень влиятельные структуры тут замешаны), то со вторым можно разобраться, в том числе и при помощи газеты. Тут есть достаточно подробная раскладка по содержанию построенных арен (миллиарды), тут прогнозы о последствиях запретов, вводимых на время проведения мундиаля, тут результаты роста цен на продукты, тут и… В общем, это «Гол в свои ворота» – так называется статья в еженедельнике «Версия».

На посошок

Ну и напоследок «Российская газета-Неделя». Здесь рассказывается о прекращении уголовного дела, возбужденного в Курганской области против фермера. Будучи не самым здоровым человеком (у него астма), он приобрел через интернет дешевенький китайский GPS, чтобы следить за своей коровой – она у него своенравная, вечно блукает по чужим полям. Воспользоваться прибором мужику не удалось: на выходе с почты его ждали сотрудники ФСБ. Хорошо, что известие об этом дошло до президента нашего, Владимира Владимировича Путина, который пообещал с этим делом разобраться. Наверное позвонил коллегам…

Вот у нас президент какой – за что ни возьмется, всё удаётся – будь то победа над болезнями, от которых умирали, будь то судьба отдельно взятого человека.