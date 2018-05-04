В центре Благовещенска ремонтируют сгоревшее здание магазина «Меркурий»

Одно из них – здание бывшей духовной семинарии. В настоящее время в доме № 86 по улице Политехнической расположен учебный корпус Дальневосточного государственного аграрного университета.

«По имеющейся у нас информации, в текущем году ДальГАУ планирует провести работы по капитальному ремонту главного фасада здания. Общее техническое состояние здания является удовлетворительным. Документов для выдачи разрешения на работы по ремонту фасада в Государственную инспекцию по охране культурного наследия Амурской области не поступало», – уточнил исполняющий обязанности начальника инспекции Андрей Кролевецкий. Проведение работ планировали в 2017 году, но возникли сложности.

Также в ведомстве сообщили о завершении работ по ремонту внутренних помещений в здании-памятнике архитектуры по адресу: улица Лазо, 41.

Планируется продолжить реставрацию фасада здания Благовещенского электроаппаратного завода по адресу: улица Ленина, 130.

Запланирован косметический ремонт главного фасада здания Россельхозбанка по адресу: улица Ленина, 142.

В 2018 году должны начаться работы по реставрации и приспособлению двух старинных особняков. Один из них расположен по адресу: улица Островского, 43, другой – на Горького, 159.

Дом на Островского принадлежал благовещенскому мещанину Даниилу Ивановичу Саяпину. Одноэтажное кирпичное здание с подвальным помещением было построено в 1914 году. Позже надстроили деревянный второй этаж. В настоящее время в здании расположены Амурский областной дворец творчества детей и молодежи и администрация детского лагеря «Колосок».

Дом № 159 по улице Горького был построен в начале ХХ века, в нем располагался Дом почтового ведомства. Какое назначение получат эти строения после реконструкции, в Госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области не сообщают.

Ремонт исторических зданий Благовещенска будут проводить на деньги из федерального бюджета и на средства собственников объектов культурного наследия. «Информацией о сумме средств, поступивших из федерального бюджета на ремонт зданий-памятников в Благовещенске, не располагаем, так как они выделяются не централизованно, а отдельно по каждому ведомству. Информацию о данных средствах инспекция получает при обращении пользователей зданий-памятников за выдачей разрешений на проведение ремонтно-реставрационных работ», – отметил Андрей Кролевецкий.