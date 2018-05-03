В Благовещенске водитель грузовика сбил пешехода

Водитель грузовика в Благовещенске предстал перед судом за то, что сбил человека. Его обвиняли по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Происшествие случилось на железнодорожной станции областного центра.

Как установлено при рассмотрении уголовного дела в суде, в декабре 2016 года мужчина, управляя грузовым автомобилем, прибыл на станцию Благовещенск для перевозки прибывшего почтово-багажного вагоном груза. Во время движения автомобиля задним ходом к открытому дверному проему почтово-багажного вагона водитель не убедился в безопасности своих действий и по неосторожности совершил наезд на находившегося между автомашиной и вагоном представителя организации-грузополучателя, причинив тяжкий вред его здоровью.

За совершение указанного преступления суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает сайт Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.