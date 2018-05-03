Амурские пожары помогают тушить военные из Хабаровска

В минувшие выходные экипажи военной авиации из Хабаровска помогали тушить пожары в Приамурье. Об этом военных попросили в амурском управлении МЧС и авиалесоохране, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Четыре вертолета Ми-8 могут вместить три тонны воды и сами тушить пожары. Но в Амурской области они занимались доставкой групп лесоохраны к месту возгорания и мониторингом обстановки.

«Осложняет работу ветер, дымы сильные и безориентирная местность. Летаем в лесах не к чему привязаться, привязываемся только к рекам, от которых уже исходим и выполняем задания по доставке людей для обеспечения безопасности против пожаров», – описал сложности работы летчик-штурман Дмитрий Ананьев.

В день совершаются два-три вылета. В среднем горючего хватает на три часа полета. Поэтому летчикам приходится останавливаться в ближайших пунктах дозаправки. Илья Трубицын прибыл сюда из Зеи. Именно он должен найти в лесу место, где вертолет сможет сесть. И уже на земле группа приступает к тушению огня. Причем сами огнеборцы подчас оказываются в эпицентре пожара.

«Проводим отжиги, отжиги перебрасываются, отступаем на следующий рубеж и пытаемся поймать. Бывает и таборное имущество горит, и бывает, что пожар проходит сквозь группы. Это стихия, она не управляема. В основном пожары идут от деревень, ничего не распахано, ничего не садится, он запалил, ушел, мы ничего не видим, видим, как правило, последствия», – рассказал летчик-наблюдатель Зейского авиаотделения Илья Трубицын.

Летчик рассказал о принципе своей работы: «Лечу, нашел пожар, забил точечку, передал информацию на авиаотделение, высадил группу. На следующий день я могу прямым ходом – курс забил – прийти к ним. Потому что в дыму, в тайге, чтобы никого не растерять, gps мне помогает определяться на местности».

Несколько таких групп находятся в различных местах возгорания. Здесь пожарные пробудут несколько дней. Более ста человек из лесоохраны проведут встречные отжиги или погасят огонь с помощью ранцев. В Амурской области авиационная группа пробудет до особого распоряжения военного руководства. А пока в Приамурье продолжает действовать режим ЧС.