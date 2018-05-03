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сегодня, 19:38 1

Амурские аграрии получат 100 миллионов рублей на новую технику

Амурские аграрии получат 100 миллионов рублей на новую технику
Фото: agroinfo.kz

Компания «Росагролизинг» выделила амурским сельхозтоваропроизводителям 100 миллионов рублей для обновления парка сельскохозяйственной техники. С начала года аграрии подали 16 заявок на приобретение по льготной схеме 18 единиц техники и оборудования.

В соответствии с паспортом программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации с использованием инструмента федерального лизинга до 2020 года», основными льготными условиями ее являются: отсутствие первоначального взноса, отсрочка первого платежа на 6 месяцев, процентная ставка 3 % годовых.

Для сельского хозяйства программа несет обновление и стабилизацию парка сельскохозяйственной техники, снижение потерь урожая за счет применения современных и более высокопроизводительных машин. Машиностроительная отрасль сможет увеличить объемы производства и сбыта сельскохозяйственной техники. Вырастут занятость населения, налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Сельхозтоваропроизводители Амурской области активно участвуют в проводимых льготных программах, продолжая обновлять парк сельхозтехники, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#сельское хозяйство #транспорт #финансы

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