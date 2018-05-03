Из-за ущерба лесному фонду в Приамурье возбуждены еще два уголовных дела

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В Амурской области возбуждены еще два уголовных дела по фактам лесных пожаров. В этих делах фигурируют лесничества Архаринского и Зейского районов. Поводом для возбуждения стал крупный ущерб, который был нанесен гослесфонду. Предварительно, это более 2,7 миллиона рублей.

Значительная часть этой суммы – более двух миллионов рублей – это предварительный ущерб, нанесенный лесным пожаром Урильскому участковому лесничеству, которое находится на территории Архаринского района. Еще более 700 тысяч – это ориентировочный ущерб, который огонь нанес Овсянковскому участковому лесничеству в Зейском районе. Тогда как относительно лесов крупным ущербом считается сумма уже более 50 тысяч рублей. Это и стало поводом для возбуждения уголовных дел по части 2 статьи 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Расследованием занимаются органы дознания федеральной противопожарной службы.

Озвученные суммы не окончательные, их подсчитали сами лесники. В рамках уголовного дела будет назначена оценочная экспертиза, поэтому суммы могут измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Также дознавателям предстоит выяснить причины пожаров: в Зейском лесничестве он произошел 8 апреля, а в Архаринском – 15 апреля. По информации лесников, причиной стали поджоги местным населением. Так ли это на самом деле, будет выясняться во время расследования, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

Пока дела возбуждены только по факту, идет предварительное расследование, которое может занять 2 месяца, а в случае необходимости может быть продлено.

Ранее из-за природных пожаров были возбуждены еще 4 уголовных дела: по одному в отношении должностных лиц Шимановского лесхоза и Хинганского заповедника, еще два – в отношении должностных лиц лесных хозяйств Свободненского района.

С нарушителями правил пожарной безопасности борются также административными штрафами. С начала пожароопасного периода, то есть со 2 апреля к административной ответственности привлечены уже 658 амурчан.

«Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы установлены 47 виновников возникновения природных пожаров и сельскохозяйственных палов, - рассказал Сергей Чебыкин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области. – С начала пожароопасного периода к административной ответственности привлечены уже 658 человек, причем 342 человека – за разведение костров, ненадлежащее содержание территорий в условиях особого противопожарного режима. Кроме того, специалистами других надзорных органов составлено более 2 000 протоколов об административных правонарушениях».

В условиях особого противопожарного режима штрафы выше: на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.