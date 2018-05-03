За четыре дня в России возникло 546 лесных пожаров – 25 % от всех возгораний в этом году

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С 29 апреля по 2 мая в России ликвидировали 546 лесных пожаров. За четыре дня вспыхнуло 25 % пожаров от общего числа, возникших в текущем году. Амурская область входит в десятку субъектов по количеству возникших и потушенных природных возгораний.

Лесные пожары возникли в 31 субъекте России во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского. Более половины лесных пожаров возникли в результате перехода в лес огня палов сухой травы с сопредельных земель сельхозназначения, муниципальных образований и иных категорий.

За четыре выходных дня лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 546 лесных пожаров. Огонь прошел по площади более 215 тысяч гектаров. Наибольшая площадь ликвидации лесных пожаров пришлась на Амурскую область.

Наибольшее количество лесных пожаров возникло и ликвидировано в Курганской, Челябинской, Иркутской, Омской, Амурской областях, Красноярском, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Республике Бурятия.

Факты перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики отсутствуют.

Режим ЧС введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Забайкальского края и Амурской области, в одном муниципальном районе Челябинской области, в одном муниципальном районе Еврейской АО.

Особый противопожарный режим введен в 28 субъектах Российской Федерации: на всей территории Белгородской, Воронежской, Ивановской, Московской, Рязанской, Тульской, Вологодской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Челябинской, Новосибирской, Амурской областей, Ставропольского, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Республики Татарстан, Чувашия, Алтай, Бурятия, Еврейской АО, в восьми районах Свердловской области, в 19 районах Тюменской области, в 25 районах Иркутской области, в 41 районе Красноярского края, в одном районе Омской области, сообщает Авиалесоохрана России.