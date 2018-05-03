В Свободненской горбольнице ведется масштабный ремонт

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В Свободненской больнице идет большой ремонт. Крышу гинекологического отделения, которая не ремонтировалась с 1981 года – года постройки здания, починили в феврале 2018 года за восемь миллионов рублей. Сейчас в больнице ведутся другие ремонтные работы.

В рамках капитального ремонта гинекологического отделения установили 30 металлопластиковых окон, 32 двери из ПВХ, чугунные радиаторы отопления заменили на алюминиевые, а также обновили электропроводку. Установили 107 светильников со светодиодными лампами и пожарную сигнализацию. Полностью заменили водопроводный и канализационный трубопроводы, всю сантехнику. В операционной, предоперационной, смотровой, перевязочной, гигиенической и туалетной комнатах пол выложили керамогранитной плиткой, стены облицевали глазурованной плиткой. Покрытие пола в холле и на лестничной клетке гинекологического отделения также выполнили из керамогранита. Пол в палатах и кабинетах застелили линолеумом. Стены зашпаклевали и окрасили водоэмульсионной краской и эмалью. Потолки окрасили влагостойкой водоэмульсионной краской.

Министерство здравоохранения области на эти цели выделило 9 881 365,8 рубля. Планируемая дата принятия всех работ – 10 мая.

Капитальный ремонт травматологического отделения включен в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Свободного. Капитальный ремонт инфекционного отделения утвержден в перечне мероприятия по разделу «Здравоохранение» на 2018 год, объем выделенных средств – три миллиона рублей. Все работы планируется завершить к концу октября 2018 года.

Проектные работы по капитальному ремонту инфекционного отделения больницы будут готовы к 11 июня. На капремонт планируется потратить 8,3 миллиона рублей. Завершение ремонта намечено на конец ноября.

«Основные подразделения Свободненской больницы будут не только отремонтированы, но и переоборудованы. Модернизацией будут охвачены также поликлиническая база и женская консультация, причем в консультации будут внедрены стационарозамещающие технологии в целях совершенствования организации и повышения качества оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях», – цитирует министра Андрея Субботина сайт областного минобра.