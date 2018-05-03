«Мстители: Война бесконечности», «Собибор»: кинопремьеры недели

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В четверг, 3 мая, в благовещенских кинотеатрах стартовали четыре кинопремьеры. В их числе долгожданное продолжение приключений супергероев Marvel «Мстители: Война бесконечности», а также режиссерский дебют Константина Хабенского «Собибор». Кроме того, горожанам предлагают посмотреть два мультфильма: «Папа-мама Гусь» и «Остров собак».

Мстители: Война бесконечности

Фильм режиссёров Энтони и Джо Руссо, основанный на комиксах издательства Marvel Comics о приключениях команды супергероев Мстителей. Картина является сиквелом предыдущих экранизаций 2012 и 2015 годов, а также девятнадцатым фильмом кинематографической вселенной Marvel.Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса: Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности – артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту – судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.

Актеры: Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт, Марк Руффало, Крис Эванс и другие. Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо.

Фильм покажут в АОДНТ, обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов, кинокомплексе «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине».

Папа-мама Гусь

Пэм – веселый и самовлюбленный неудачник, который постоянно попадает в нелепые ситуации и подвергает свою родню опасности. Ему всегда удавалось избежать наказания, но не в этот раз... Из-за полученной травмы крыла, неудачливый эгоист упал на землю, где не сумел благополучно приземлиться. Рухнув вниз, он чуть было не задавил двух маленьких утят. Несмотря на свой скверный и несерьезный характер, Пэм проявил заботу о малышах. У гуся созрел план – отправиться в дорогу с птенцами пешком. Им предстоит преодолеть множество километров, где их ждет масса приключений и испытаний.

Актеры: Джим Гэффиган, Зендея, Лэнс Лим. Режиссер: Крис Дженкинс.

Мультфильм можно посмотреть в кинокомплексе «Благовещенск», ДК Профсоюзов, ТРЦ «Острова».

Остров собак

История 12-летнего мальчика Атари Кобаяши, опекаемого коррумпированным мэром Кобаяши. Когда по Указу последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там на острове вместе со стаей новых друзей-дворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей префектуры.

Актеры: Брайан Крэнстон, Кою Ранкин, Эдвард Нортон, Боб Бэлабан. Режиссер: Уэс Андерсон.

Мультфильм покажут в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова» и кинокомплексе «Благовещенск».

Собибор

История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание – единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.

Актеры: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас. Режиссер: Константин Хабенский.

Фильм можно посмотреть в ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов, кинокомплексе «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине». Подробное расписание киносеансов размещено в разделе «Афиша».