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сегодня, 18:02 9

Выпрыгнувший из окна благовещенской больницы мужчина заработал переломы

Выпрыгнувший из окна благовещенской больницы мужчина заработал переломы

Стали известны подробности о состоянии мужчины, который утром 3 мая выпрыгнул из окна городской клинической больницы Благовещенска. Амурчанин сломал пятки, таз и три позвонка (компрессионные переломы).

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области, мужчина 1988 года рождения не имеет определенного места жительства. В больницу его доставили 1 мая с пневмонией, отмыли и осмотрели.

Свой прыжок амурчанин совершил из окна отделения пульмонологии. Почему это произошло, он до сих пор внятно не объяснил. Сейчас пострадавший лежит в отделении травматологии.

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Ой дебил!!!! Кто нас окружает? Дверь есть встал и иди

  • Nebo

    Nebo
    46 минут назад

    пульманология в областной больнице на девятом этаже

  • Nebo

    Nebo
    46 минут назад

    пульманология в областной больнице на девятом этаже

  • Nebo

    Nebo
    45 минут назад

    пульманология в областной больнице на девятом этаже

  • Victrix

    Victrix
    39 минут назад

    Nebo

    пульманология в областной больнице на девятом этаже



    пульманология в Махачкале на пятом этаже...

  • Gorchitsa

    Gorchitsa
    38 минут назад

    Nebo

    пульманология в областной больнице на девятом этаже



    Он из городской прыгал.

  • КанзаС

    КанзаС
    5 минут назад

    Сгонял за пивасом...из пульмы в травму,ну дебил,а мож соседи по палате помогли? )

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    5 минут назад

    Лучше бы тогда из областной прыгал. Чтоб наверняка.

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    4 минуты назад

    Лучше бы тогда из областной прыгал. Чтоб наверняка.

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