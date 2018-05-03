Выпрыгнувший из окна благовещенской больницы мужчина заработал переломы

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области, мужчина 1988 года рождения не имеет определенного места жительства. В больницу его доставили 1 мая с пневмонией, отмыли и осмотрели.

Свой прыжок амурчанин совершил из окна отделения пульмонологии. Почему это произошло, он до сих пор внятно не объяснил. Сейчас пострадавший лежит в отделении травматологии.