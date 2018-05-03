Военный парад в Белогорске станет самым представительным в России

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Три дальневосточных города (Белогорск, Уссурийск и Хабаровск) оказались в пятерке самых представительных военных парадов России. Рейтинг рассчитали из расчета участия личного состава и военной техники на одного жителя населенного пункта.

В этом году Министерство обороны России открыло на официальном сайте раздел «Парады Победы в городах России» с интерактивными схемами парадов 27 городов России. Он включает информацию о количестве военной техники, которая будет участвовать в торжественном прохождении войск, число военнослужащих и порядок расположения расчётов.

Первым и самым представительным по числу военнослужащих, участвующих в военном параде 9 Мая и задействованных единиц техники из расчета на одного жителя, стал город Белогорск. В военном параде при этом примут участие 1 252 военнослужащих и 23 единицы техники.

Начало военного парада на площади имени 30-летия Победы в 10 часов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.