Завершено расследование дела в отношении директора и трех учредителей СК «Городок»
Следователи завершили расследование дела строительной компании «Городок». Директора предприятия и троих учредителей обвиняют в невыплате зарплаты и растрате вверенного имущества на общую сумму более 400 миллионов рублей. Потерпевшими по делу признаны 362 человека.
Отдел по расследованию особо важных дел областного следственного управления завершил расследование уголовного дела по обвинению директора ООО «Строительная компания "Городок" Анатолия Попова, а также трех учредителей в совершении следующих преступлений: невыплата заработной платы (статья 145.1 УК РФ) и растрата (часть 4 статьи 160 УК РФ).
По данным следствия, директор Анатолий Попов в период с июля 2013 года по декабрь 2015 года не организовал финансирование всех работ, необходимых для завершения строительства и сдачи домов, строившихся в селе Чигири. Деньги участников долевого строительства были направлены на банковские счета контрагентов в счет исполнения договорных обязательств, не связанных со строительством домов. Кроме того, часть из них выдавали наличными иным лицам на цели, также не связанные со строительством.
Всего, по данным следствия, Попов и один из учредителей Александр Сакания растратили более 400 миллионов рублей. Из них чуть более 50 миллионов было растрачено при соучастии еще двух учредителей компании.
Кроме того, Попов и Сакания с января 2014 по декабрь 2015 года не выплачивали полностью и частично зарплату работникам «Городка».
По итогам расследования Анатолию Попову предъявлено обвинение по статьям «Растрата», «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы» и «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Александру Сакании предъявлено обвинение в соучастии в совершении этих же преступлений, причем соучастие совершалось в форме организации и подстрекательства. Двух остальных учредителей обвиняют в соучастии в растрате.
В отношении всех обвиняемых на время предварительного следствия были избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых и зависимых от них лиц на сумму более 100 миллионов рублей. В качестве потерпевших по данному уголовному делу признано более 362 человек. Обвинительное заключение утверждено прокурором Амурской области, сообщает пресс-служба областного следственного управления.
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