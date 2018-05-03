Завершено расследование дела в отношении директора и трех учредителей СК «Городок»

Отдел по расследованию особо важных дел областного следственного управления завершил расследование уголовного дела по обвинению директора ООО «Строительная компания "Городок" Анатолия Попова, а также трех учредителей в совершении следующих преступлений: невыплата заработной платы (статья 145.1 УК РФ) и растрата (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По данным следствия, директор Анатолий Попов в период с июля 2013 года по декабрь 2015 года не организовал финансирование всех работ, необходимых для завершения строительства и сдачи домов, строившихся в селе Чигири. Деньги участников долевого строительства были направлены на банковские счета контрагентов в счет исполнения договорных обязательств, не связанных со строительством домов. Кроме того, часть из них выдавали наличными иным лицам на цели, также не связанные со строительством.

Всего, по данным следствия, Попов и один из учредителей Александр Сакания растратили более 400 миллионов рублей. Из них чуть более 50 миллионов было растрачено при соучастии еще двух учредителей компании.

Кроме того, Попов и Сакания с января 2014 по декабрь 2015 года не выплачивали полностью и частично зарплату работникам «Городка».

По итогам расследования Анатолию Попову предъявлено обвинение по статьям «Растрата», «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы» и «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Александру Сакании предъявлено обвинение в соучастии в совершении этих же преступлений, причем соучастие совершалось в форме организации и подстрекательства. Двух остальных учредителей обвиняют в соучастии в растрате.

В отношении всех обвиняемых на время предварительного следствия были избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых и зависимых от них лиц на сумму более 100 миллионов рублей. В качестве потерпевших по данному уголовному делу признано более 362 человек. Обвинительное заключение утверждено прокурором Амурской области, сообщает пресс-служба областного следственного управления.