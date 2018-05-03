В Приамурье полицейские привлекли к ответственности 51 поджигателя

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Начальник амурского управления МВД России Николай Аксенов рассказал об участии сотрудников полиции в работе по предотвращению возгораний в регионе. 51 поджигатель привлечен к административной ответственности.

На территории Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации, связанный с пожарами. «Сотрудники полиции проводят подворовые обходы, информируют население о недопустимости нарушения законодательства, об административной и уголовной ответственности за разведение костров, мы участвуем в рейдах – на сегодняшний день проведено 2 082 рейда. Из них совместно с лесхозами – 1 009. Участковые обследуют административные участки на предмет пожарной безопасности; таких обследований проведено более 1 500. В Шимановске возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Человек поджег сухую траву, в результате чего сгорел дом», – сообщил начальник УМВД РФ по Амурской области.

В работе по профилактике пожаров задействованы 2 728 человек личного состава полиции и 785 единиц техники. «На сегодняшний день по статье 8.32 КоАП "Нарушение правил пожарной безопасности" выявлено 51 лицо, составлен 51 административный протокол. Материалы по нарушениям противопожарного режима направляем в МЧС. Уже направлены 42 материала, они находятся на стадии рассмотрения», – прокомментировал Николай Аксенов.

По пожару в Благовещенске, уничтожившему четыре деревянных дома, полиция провела проверку. «Назначена пожарно-техническая экспертиза. В зависимости от ее результатов будет принято решение. А пока опрашиваются свидетели, очевидцы», – рассказал начальник амурской полиции. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в результате пожара, случившегося в Благовещенске 25 апреля, сгорели четыре деревянных дома: один нежилой, в остальных жили люди, в том числе многодетная семья. Жертв нет, но жители сгоревших домов лишились имущества.