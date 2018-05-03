Благовещенец сообщил о взрыве в районе авторынка

Житель Благовещенска сообщил ИА «Амур.инфо», что стал очевидцем взрыва. Это произошло 2 мая по адресу: улица Воронкова, 4/2 – в этом доме живет мужчина.

Взрыв прогремел, отмечает горожанин, во время пожара – на улице загорелась сухая трава. По-видимому, ее подожгли дети.

«Я был на кухне. В окошко вижу – черный дым. Вышел на балкон, и был такой взрыв, что я его физически почувствовал», – рассказывает благовещенец.

Источник взрыва, полагает мужчина, находился в стоящем рядом заброшенном гараже – скорее всего, рванул газовый баллон. На место прибыли пожарные, которые приступили к тушению огня. В это время возле места происшествия бегали дети. Горожанин отмечает, что пламя было сильным, мог случиться и новый взрыв.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что накануне по этому адресу горел строительный мусор на открытой территории. Сообщение о происшествии поступило в 17:31. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пламя было потушено.

На место выезжали силы пожарно-спасательной части № 2 города и спасатели поисково-спасательного отряда Благовещенска. В ведомстве отмечают, что у них нет сведений о взрыве. Возможно, произошел какой-то хлопок в горевшем мусоре.

Гараж пришлось вскрыть, чтобы удостовериться, что внутри не произошло горения. Как выяснилось, пламя в помещение не проникло.

В ведомстве посоветовали при обнаружении бесхозных газовых баллонов обращаться на номер оперативного дежурного по Благовещенску. Телефон ЕДДС города: 518-112.