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сегодня, 17:08 8

Благовещенец сообщил о взрыве в районе авторынка

Благовещенец сообщил о взрыве в районе авторынка

Житель Благовещенска сообщил ИА «Амур.инфо», что стал очевидцем взрыва. Это произошло 2 мая по адресу: улица Воронкова, 4/2 – в этом доме живет мужчина.

Взрыв прогремел, отмечает горожанин, во время пожара – на улице загорелась сухая трава. По-видимому, ее подожгли дети.

«Я был на кухне. В окошко вижу – черный дым. Вышел на балкон, и был такой взрыв, что я его физически почувствовал», – рассказывает благовещенец.

Источник взрыва, полагает мужчина, находился в стоящем рядом заброшенном гараже – скорее всего, рванул газовый баллон. На место прибыли пожарные, которые приступили к тушению огня. В это время возле места происшествия бегали дети. Горожанин отмечает, что пламя было сильным, мог случиться и новый взрыв.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что накануне по этому адресу горел строительный мусор на открытой территории. Сообщение о происшествии поступило в 17:31. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пламя было потушено.

На место выезжали силы пожарно-спасательной части № 2 города и спасатели поисково-спасательного отряда Благовещенска. В ведомстве отмечают, что у них нет сведений о взрыве. Возможно, произошел какой-то хлопок в горевшем мусоре.

Гараж пришлось вскрыть, чтобы удостовериться, что внутри не произошло горения. Как выяснилось, пламя в помещение не проникло.

В ведомстве посоветовали при обнаружении бесхозных газовых баллонов обращаться на номер оперативного дежурного по Благовещенску. Телефон ЕДДС города: 518-112.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • полазник

    полазник
    39 минут назад

    ...шифер "стрельнул" - обыватель в штаны наложил. у нас как обычно...)))

  • vertex

    vertex
    35 минут назад

    Если бы в Дворец Михалыча, балон такой стрельнул с пропаном или кислородом, он бы гордо не моргнул и глазом))) и продолжал бы спокойно обедать и дожёвывать рябчика))).

  • полазник

    полазник
    28 минут назад

    ...высосал из пальца?. )))

  • vertex

    vertex
    23 минуты назад

    Это ты про свой первый комментарий?)))



    В окошко вижу – черный дым. Вышел на балкон, и был такой взрыв, что я его физически почувствовал», – рассказывает благовещенец.



    Там не шифером кроют, а матом)))

  • домовенок

    домовенок
    21 минута назад

    vertex

    Если бы в Дворец Михалыча, балон такой стрельнул с пропаном или кислородом, он бы гордо не моргнул и глазом))) и продолжал бы спокойно обедать и дожёвывать рябчика))).



    Это в смысле - "Ешь ананасы, рябчиков жуй....", ну, и далее по тексту?

  • vertex

    vertex
    20 минут назад

    домовенок

    vertex

    Если бы в Дворец Михалыча, балон такой стрельнул с пропаном или кислородом, он бы гордо не моргнул и глазом))) и продолжал бы спокойно обедать и дожёвывать рябчика))).



    Это в смысле - "Ешь ананасы, рябчиков жуй....", ну, и далее по тексту?



    Естественно)))

  • полазник

    полазник
    17 минут назад

    vertex

    Это ты про свой первый комментарий?)))



    В окошко вижу – черный дым. Вышел на балкон, и был такой взрыв, что я его физически почувствовал», – рассказывает благовещенец.



    Там не шифером кроют, а матом)))



    ...а балон конечно же Козлов подложил,или на худой конец Кожемяко...))) ты сам то там ишо не вздрагиваешь от того что сосед громко в туалет сходил?...)))

  • полазник

    полазник
    16 минут назад

    vertex

    домовенок

    vertex

    Если бы в Дворец Михалыча, балон такой стрельнул с пропаном или кислородом, он бы гордо не моргнул и глазом))) и продолжал бы спокойно обедать и дожёвывать рябчика))).



    Это в смысле - "Ешь ананасы, рябчиков жуй....", ну, и далее по тексту?



    Естественно)))



    ...зла мне желаешь...сам его пожнёшь.

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