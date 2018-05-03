За три дня авиация МЧС вылила в Приамурье почти 500 тонн воды

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За три дня – 1, 2, и 3 мая два самолета и вертолет МЧС России вылили около 500 тонн воды, чтобы потушить палы и пожары в Амурской области. Для этого в воздух поднимались самолеты Бе-200 и Ил-76, а также вертолет Ми-8.

3 мая, по последним данным на 14:00, самолет-амфибия Бе-200 оказывал помощь наземной группировке в тушении природного пожара в районе села Угловое Мазановского района. За 25 сливов на огонь вылили 170 тонн воды. Самолет Ил-76 совершил два сброса общим итогом 42 тонны в окрестностях села Огорон Зейского района.

За день до этого, 2 мая, самолет Бе-200 привлекался на тушение природных пожаров в Благовещенском и Мазановском районах. Совершив 2 вылета, экипаж воздушного судна произвел 25 сливов, сбросив 170 тонн воды. В результате был остановлен огонь, двигавшийся в сторону населенных пунктов.

1 мая помощь с воздуха помогла потушить пожар в окрестностях поселка Игнатьево Благовещенского района. Самолет Бе-200 ЧС совершил 12 сбросов воды, или 67 тонн, предотвратив распространение огня. В этот же день самолет Ил-76 помогал наземным силам локализовать природный пожар в Магдагачинском районе в районе населенного пункта Толбузино. Для этого самолет за два сброса вылили на огонь 42 тонны воды,

Все усилия пожарных направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты. Авиация МЧС России на территории Приамурья будет нести дежурство до стабилизации обстановки, сообщает пресс-служба амурского МЧС.