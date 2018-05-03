В Амурской области стало меньше смертельных ДТП

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В Амурской области за три месяца, прошедшие с начала 2018 года, улучшилась обстановка на дорогах. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксенов. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий сократилось более чем в два раза.

С января по апрель текущего года в ДТП погибли 15 человек. За аналогичный период 2017 года автоаварии оборвали 36 жизней. За первые три месяца 2018 года в результате ДТП 229 человек получили травмы различной степени тяжести.

Количество административных материалов, составленных автоинспекторами в текущем году, превысило 60 000. Сумма штрафов составила 49,5 миллиона рублей.

Комментируя ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции, начальник амурского управления МВД России Николай Аксенов сообщил, что по факту случившегося проводится служебная проверка, назначено проведение различных экспертиз. Как сообщало ИА «Амур.инфо», рано утром 21 апреля в городе Сковородино опрокинулся внедорожник. При этом серьезно пострадала девушка, находившаяся в автомобиле.

Отвечая на вопрос журналистов о ДТП, случившемся в Благовещенске ночью 1 января 2018 года, Николай Аксенов сообщил, что взял расследование уголовного дела под личный контроль. Как сообщало ИА «Амур.инфо», водитель, подвозивший пассажиров, резко нажал на газ и врезался в электроопору, после чего скрылся с места аварии. Одна из женщин, находившихся в салоне авто, получила тяжелые травмы, после которых до сих пор не восстановилась. «В настоящее время гражданин, совершивший ДТП, не задержан, он скрывается от следствия. После того как его местонахождение будет установлено, он будет привлечен к ответственности», – пояснил Николай Аксенов.

На вопрос журналистов о работе с мотоциклистами, нарушающими правила дорожного движения, ответил временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Амурской области Валерий Попов. «В минувшую пятницу в Благовещенске состоялось мероприятие с участием представителей авто- и мотоклубов, присутствовал губернатор Приамурья. Было достигнуто соглашение о том, что автомобилисты и мотоциклисты, участники клубов, обязуются соблюдать правила дорожного движения. На дорогах области у нас работают мобильные группы – это обычный экипаж в автомобиле без цветографической окраски. В их задачу входит работа с нарушителями-мотоциклистами», – пояснил Валерий Александрович.

Он также отметил, что граждане, ставшие очевидцами нарушений правил дорожного движения – в том числе, заметившие пьяного за рулем, – должны обращаться в дежурную часть амурского управления ГИБДД по номеру (4162) 42-52-62. «В отношении нарушителей будут обязательно приняты меры. Что касается мотоциклистов, в их отношении ежедневно составляются административные протоколы», – подчеркнул врио начальника амурской Госавтоинспекции.

Благовещенские автомобилисты жалуются на волонтеров, которые работают на оживленных перекрестках – собирают деньги на лечение детей. Молодые люди выходят на проезжую часть, ходят между рядами автомобилей. «Мы привлекаем волонтеров, нарушающих правила дорожного движения, к административной ответственности как пешеходов – за нахождение на проезжей части в не установленном месте. Уже привлекали, и не один раз. Особенно на оживленных перекрестках, например, Калинина-Пролетарской. В ДТП они еще не попадали», – сообщил Валерий Попов.