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сегодня, 16:30 2

У краснокнижного журавля, найденного возле села Волково, оказалось огнестрельное ранение

У краснокнижного журавля, найденного возле села Волково, оказалось огнестрельное ранение

Журавль, спасенный людьми в Амурской области, оказался жертвой браконьеров. У птицы обнаружили огнестрельное ранение. Из-за этого краснокнижный даурский журавль не смог взлететь.

Как сообщалось ранее, 30 апреля в районе села Волково амурчане нашли журавля с поврежденной ногой. Обнаружив, что птица серьезно пострадала, люди обратились за помощью в Дирекцию по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Приамурья.

«Журавля отвезли в частную ветклинику в Благовещенске, сделали рентген. Оказалось, у птицы оскольчатый перелом бедра в результате огнестрельного ранения. Спасибо руководству клиники, которое с пониманием отнеслось к ситуации: журавля сразу же ночью прооперировали, установили аппарат Елизарова и при этом выставили счет по минимальному тарифу. Сейчас пострадавший находится в Доме природы села Ивановка под присмотром специалистов», – рассказал замначальника Дирекции Андрей Тарасов.

Пока состояние краснокнижной птицы вызывает опасения. Журавль уже начал потихоньку есть – его кормят кукурузой, но вставать он отказывается. Как выяснилось, вторая нога у птицы практически не работает. Причину этого, а также дальнейшую судьбу птицы предстоит в ближайшее время прояснить ветеринарам.

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#жизнь #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    Больные люди,безмозглые тупицы для чего убивать птицу если она не для еды.Самоутвердится?! Плохо что не поймали придурков,ненавижу вас нелюди

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    господины охотники, пейте лучше водки больше на охоте, не трогайте зверье. Жены охотников, разрешайте своим добытчикам бухать дома, не ругайте их, а то потом вот такие новости, а порой они еще друг друга принимают за зверей и палят.

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