В Благовещенске хотят установить памятник известному медику и поэту Олегу Маслову

Благовещенцы хотят установить в столице Приамурья памятник Олегу Маслову – медику, поэту и почетному горожанину. Проект уже согласован с родственниками Олега Константиновича и одобрен в городской думе. В четверг, 3 мая, инициативная группа объявила сбор средств.

Как сообщил один из организаторов проекта – главврач городской больницы Сергей Петрухин, в состав инициативной группы входят десятки людей: работников здравоохранения и представителей культурной сферы. Все они считают, что память о почетном жителе Благовещенска Олеге Маслове должна быть увековечена в областном центре.

Олег Маслов – один из основоположников анестезиолого-реанимационной службы в Амурской области, кандидат медицинских наук, доцент, член Союза писателей России, автор более десяти сборников стихов и прозы, заслуженный работник культуры РФ.

«Читатели любили его за разноплановое и высокохудожественное творчество, коллег он покорял своей мудростью и богатым жизненным опытом. Друзья любили за лёгкий и искромётный юмор, которым славился Олег Константинович. При общении с ним нескольких минут хватало, чтобы зарядиться от него массой положительных эмоций, плещущих через край, поразиться его жизнелюбию, великолепной памяти, образованности и бесконечной молодости его души, распахнутой всему миру», – говорят инициаторы установки памятника.

Они провели большую подготовительную работу. За разработку и реализацию проекта возьмется творческая группа Каслинского завода, которая известна в Благовещенске такой работой, как групповая скульптура казаков-первопроходцев. Проект был согласован с дочерьми поэта, а 22 февраля на заседании Благовещенской городской Думы депутаты одобрили ходатайство об установке памятника в городском парке.

«Городской парк рядом с драмтеатром выбран неслучайно, – пояснил Сергей Петрухин. – С одной стороны, это удобное место, а с другой – Олег Константинович был не только поэтом, но и театральным критиком. Дружил со многими артистами. Собственно, многие из сотрудников театра являются инициаторами этого проекта. Также немаловажно, что памятник будет здесь достаточно защищен от возможных вандальных актов. Здесь можно будет проводить различные мероприятия памяти Олега Маслова с участием молодых поэтов».

По словам Сергея Васильевича, на весь проект с установкой и проведением благоустройства потребуется порядка трех миллионов рублей. В четверг, 3 мая, стартовал сбор средств на реализацию проекта.

Реквизиты для денежных переводов:

Дальневосточный филиал ПАО «Промсвязьбанк»

БИК 040813744

к/сч 30101810700000000744

ОГРН 1027739019142

ИНН 7744000912

КПП 272143001 ОКПО 95934308

Расчетный счет 40703810107000000044.

Получатель: НП «Лечебно-диагностический комплекс «Белая Роза» ИНН 2801177300.