Итоги начала года: в Приамурье стало меньше тяжких бытовых преступлений

В управлении министерства внутренних дел РФ по Амурской области в четверг, 3 мая, состоялась пресс-конференция начальника регионального управления МВД России Николая Аксенова. Ее темой стали итоги работы органов внутренних дел за первые три месяца текущего года.

Ведомство отмечает улучшение криминогенной обстановки в Приамурье. Количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 5,5 % и составило 4 121 противоправное деяние. Стало меньше тяжких и особо тяжких преступных посягательств: за первые три месяца 2018 года зарегистрировано 981 противоправное деяние, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 10,3 %.

Значительно сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью людей (на 20,9 %), тяжких бытовых преступлений – убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, совершенных на бытовой почве (на 76,9 %). Также уменьшилось количество грабежей, разбоев и квартирных краж. Полицейские отмечают, что меньше становится преступлений, совершенных гражданами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Зарегистрировано 120 преступлений с участием несовершеннолетних – это на 12,5 % ниже, чем за три месяца с начала 2017 года. В отношении несовершеннолетних совершено 246 преступлений, что на 4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество мошенничеств и краж транспортных средств увеличилось. Большая часть общего объема преступлений приходится на кражи – они составляют почти треть всех зарегистрированных преступлений.

Всего за три месяца текущего года сотрудники полиции раскрыли 130 преступлений, совершенных в прошлые годы. Самая высокая раскрываемость приходится на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угоны транспортных средств, вымогательства. Раскрываемость убийств и изнасилований в области составляет 100 %.

В сфере экономических преступлений полицейскими выявлено 154 факта. Раскрыто четыре преступления, совершенных в составе организованных групп: два в сфере экономической деятельности и два – в сфере незаконного оборота наркотиков. Что касается преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, то с начала года в Приамурье зарегистрировано 523 уголовно-наказуемых деяния. На треть больше стало зарегистрированных фактов сбыта наркотиков и психотропных средств.