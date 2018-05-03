Сотрудники ДПС задержали амурчанку с мясом свежедобытой косули

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В Приамурье сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находилась женщина. При осмотре машины был обнаружен пакет с мясом свежедобытой косули. Амурчанка пояснила, что нашла его в карьере в районе реки Каменушки в Бурейском районе.

«Автомобиль Nissan Tiida остановили для стандартной проверки в районе 22:30. За рулем была женщина. При досмотре сотрудники ДПС обнаружили в салоне полиэтиленовый пакет полный мяса косули. На место сразу вызвали инспектора управления по охране животного мира области», – рассказал начальник отдела охраны управления Валерий Погасиенко.

При составлении протокола женщина не стала отрицать, что в пакете именно мясо косули. Но заявила, что просто нашла его в карьере. Но от ответственности это ее не освобождает.

По словам специалистов, в настоящий момент охота на косулю закрыта. Сейчас самки готовятся к отелу. Малыши у них должны появиться в конце мая-июне. Кроме того, в связи с сокращением численности косули в Амурской области решается вопрос о полном запрете ее добычи.