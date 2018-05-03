В Тынде с 15 мая начнут проводить химиотерапию онкобольным

Тындинская больница получила лицензию на оказание помощи больным онкозаболеваниями. С 15 мая в северной столице Приамурья начнут проводить химиотерапию. Об этом рассказал губернатору министр здравоохранения области Андрей Субботин.

Соответствующие поручения были ранее даны Александром Козловым по итогам объезда территорий области в рамках работы «Открытого правительства».

«Это важно для пациентов, теперь они будут проходить химиотерапию в стенах тындинской больницы, им не нужно будет ездить в Благовещенск», – подчеркнул Андрей Субботин.

Кроме того, в больнице Тынды обучены и уже работают новые специалисты – проводятся лапароскопические операции по направлению гинекологии.

Еще одно поручение касалось ремонта и оснащения детской поликлиники в Тынде. На сегодня уже закончен ремонт, приобретено необходимое оборудование. В ближайшее время медучреждение будет открыто.

В работе находится поручение, связанное с ремонтом хирургического корпуса в Тынде. На завершающей стадии находится подготовка проектно-сметной документации. К середине июня должен быть определен подрядчик, который проведет ремонт.

Еще один блок поручений касался больницы Свободного. Здесь закончен ремонт гинекологического отделения и гаража станции «Скорой помощи». Также для больницы приобретено современное эндоскопическое оборудование, которое позволит расширить спектр оперативных вмешательств в гинекологическом отделении.

«Решения должны приниматься комплексно. Важно приобретать оборудование, но также необходимо готовить специалистов, которые будут работать с этим оборудованием», – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что следующая задача, касающаяся здравоохранения Свободного, заключается в том, чтобы женская консультация получила свое здание.

«Мы должны поблагодарить наше население, тех людей, кто поднимал перед нами проблемные вопросы. Я думаю, их обязательно нужно пригласить на открытие обновленных медучреждений – пусть граждане видят результат совместной работы», – сказал Александр Козлов.