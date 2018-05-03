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сегодня, 15:29 4

В Благовещенске установят игровые домики для детей

В Благовещенске установят игровые домики для детей

Благотворительный фонд «Сильные сердца» и волонтеры Благовещенска намерены установить во дворах областного центра детские игровые домики. Цель проекта – создать комфортную среду для детей и их развития.

Один из таких домиков будет готов на днях, рассказал ИА «Амур.инфо» директор фонда «Сильные сердца» Дмитрий Шокуров. Его планируют установить в срок до 15 мая. На примете два благовещенских двора. Где именно поставят домик, пока решают.

Домик изготовлен из березы и красочно оформлен. Внутри него для удобства игры детей есть лавочки. В последующем все домики планируют оформлять в одном стиле.

Средства на изготовление собирают на улицах Благовещенска волонтеры. Также в их производстве помогают партнеры фонда «Сильные сердца». «Хотим изготовить их как можно больше, но все будет зависеть от финансов», – отмечает Дмитрий Шокуров.

«Для нас важно, чтобы дети, независимо от особенностей развития, могли как можно больше времени проводить на свежем воздухе, общались со сверстниками, с детства развивали коммуникативные навыки. К слову, следить за процессом изготовления домиков и их установкой можно будет онлайн. Мы планируем фотографировать результаты и выкладывать фотографии в социальные сети», – говорит директор фонда.

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#дети #отдых #строительство

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    это вместо летних лагерей

  • Blum

    Blum
    2 часа назад

    Главное, что бы вандалы не сделали с ними то, что с теплыми остановками.

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    2 часа назад

    здорово конечно, лишь бы коментаторы с амуринфы их не зассали

  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    Что-то совсем не радужные мысли меня одолевают от данной новости...

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