Благовещенские футболисты стали лидерами областного этапа турнира «Кожаный мяч»

Фото: afs28.ru

В Райчихинске завершился областной этап всероссийских соревнований по футболу на призы клуба «Кожаный мяч». В турнире приняли участие семь команд. В итоге в тройке призеров оказались две команды из Благовещенска – «Динамо» и «Спартак», а также команда «Горняк» из Прогресса.

Юные футболисты играли по круговой системе. Абсолютными победителями стали ребята из «Динамо» – шесть побед из шести матчей. Причем некоторым своим соперникам благовещенцы могли забить по 13–15 мячей за игру. В итоге за весь турнир они забили 40 голов, а пропустили два – от своих земляков из «Спартака». Последние заняли второе место.

Однако самым богатым на голы матчем стала встреча между белогорским «Белогорцем» и командой «Лицей № 6» из Благовещенска. Первые забили в сетку соперника 17 мячей и пропустили один.

Победитель областного этапа сможет принять участие во всероссийском финале турнира «Кожаный мяч», который состоится летом 2018 года.