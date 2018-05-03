Благовещенский победитель конкурса по оживлению роботов надеется на выполнение обещаний Минобра РФ

Благовещенский ученый из БГПУ и его команда стали победителями федерального конкурса на разработку программного обеспечения для первого российского андроида. Результаты были озвучены еще 24 апреля, но пока организаторы не спешат выполнять обещания, данные ими перед началом состязаний.

Конкурсные испытания длились без малого год. На участие заявились 39 вузов со всей страны, которые выставили 80 команд. Соревнования проводились в четырех номинациях: «Тонкая моторика манипуляторов и захватов», «Тонкая моторика манипуляторов», «Действия на складе» и «Полоса препятствий».

По результатам виртуального этапа отбор прошли всего 14 команд, одна из которых – команда БГПУ под руководством начальника управления информационных технологий вуза Александра Семочкина. Амурчанам он известен как создатель первого в Приамурье человекоподобного андроида.

Победители федерального конкурса определились после второго виртуального этапа, в котором нужно было научить робота сложнейшим манипуляциям. В итоге команда БГПУ заняла первое место в номинации «Тонкая моторика манипуляторов».

«С самого начала конкурса конкуренция была высокая – по 20 команд на каждую номинацию, и среди них научно-исследовательские федеральные университеты, по сути, – монстры робототехники. Но первый тур прошли только 14 команд: 4 из них это фактически наша команда, потому что мы прошли по 4 номинациям. На этом этапе, как я понял, все себя хорошо показали, но затем задача усложнилась, и стали появляться случайные объекты в случайных местах. В конце на нашу номинацию, в которой мы победили, было всего три команды, включая нас», – рассказал Александр.

Еще одним победителем стала команда Национального исследовательского Томского госуниверситета, которая проявила себя в номинации «Полоса препятствий».

Из двух команд-победителей только Александра Семочкина пригласили для участия в панельной дискуссии на форуме Skolkovo Robotics 2018, который прошел в Москве 24 апреля. Там имена победителей конкурса были озвучены официально. Однако не было сказано ни слова о том, когда и где пройдет официальная церемония награждения победителей и будет ли таковая вообще. Тогда как до начала конкурса будущим победителям были обещаны очень престижные призы.

«В начале конкурса федеральное минобранауки там участвовало, и они обещали организовать стажировки для команд-победителей в НИИ робототехники и технической кибернетики. Это престижное НИИ, где делают космические летательные аппараты, занимаются роботостроением, и там обещали нам организовать стажировки.

Также в положении о конкурсе написано, что победитель получает право заключить контракт с Фондом перспективных исследований на разработку программного обеспечения для антропоморфных роботов. И Сбербанк обещал оказать финансовую поддержку, гранты финалистам и победителям. Пока только сказали, что есть проект Росатома, в рамках которого собираются создавать антропоморфные роботы, чтобы они заменили людей в урановых рудниках. Сказали, что, может быть, привлекут нас для этого», – поделился Александр Семочкин.

Ученый надеется, что организаторы все-таки выполнят все свои обещания, и он со своей командой не зря потратил целый год. «Надеемся, что дальше нам дадут возможность поработать в этом направлении, потому что пока мы все это делали бесплатно», – сказал.