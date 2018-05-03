Амурские кадеты 9 Мая откроют праздничное шествие в Благовещенске

Более 150 воспитанников Амурского кадетского корпуса примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ребята разных возрастов будут задействованы в торжественном шествии, шествии Бессмертного полка, легкоатлетической эстафете и других.

Барабанщикам кадетского корпуса предстоит открыть праздник в этом году. 27 кадетов корпуса будут задавать темп и ритм парадных расчетов. Еще два отряда, в составе каждого из которых будут маршировать по 46 человек, пройдут в общем строю.

В рамках шествия «Бессмертного полка» воспитанники корпуса будут нести Знамя Победы. Кроме того, за призы «Амурской правды» в ежегодной эстафете по легкой атлетике будут бороться 10 кадетов, сообщает минобрнауки региона.