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сегодня, 14:20 0

С 5 мая между Благовещенском и Хэйхэ начнут курсировать теплоходы

С 5 мая между Благовещенском и Хэйхэ начнут курсировать теплоходы
Фото: vlad-hunrider.livejournal.com

В субботу, 5 мая, между Благовещенском и Хэйхэ начнут ходить пассажирские теплоходы. В АмурАССО сообщили, что цена на билет в 2018 году по сравнению с прошлым годом не вырастет и составит 1 650 рублей.

Сейчас международные перевозки через Амур осуществляются с помощью судов на воздушной подушке, которые перевозили пассажиров с 12 апреля. Проезд на «пумах» в обе стороны стоит 2 200 рублей.

С 5 мая первый теплоход из Благовещенска будет отправляться 9:00. Работать переправа будет до 17:30. Ходить они будут ежедневно.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2017 году теплоходы пошли на день раньше – с 4 мая.

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#Китай #торговля #цены

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