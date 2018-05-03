С 5 мая между Благовещенском и Хэйхэ начнут курсировать теплоходы

Фото: vlad-hunrider.livejournal.com

В субботу, 5 мая, между Благовещенском и Хэйхэ начнут ходить пассажирские теплоходы. В АмурАССО сообщили, что цена на билет в 2018 году по сравнению с прошлым годом не вырастет и составит 1 650 рублей.

Сейчас международные перевозки через Амур осуществляются с помощью судов на воздушной подушке, которые перевозили пассажиров с 12 апреля. Проезд на «пумах» в обе стороны стоит 2 200 рублей.

С 5 мая первый теплоход из Благовещенска будет отправляться 9:00. Работать переправа будет до 17:30. Ходить они будут ежедневно.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2017 году теплоходы пошли на день раньше – с 4 мая.