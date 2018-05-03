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сегодня, 13:40 3

Магия тепла: амурские энергетики сняли клип в стиле хип-хоп (видео)

Магия тепла: амурские энергетики сняли клип в стиле хип-хоп (видео)

«Дальневосточная генерирующая компания» опубликовала в своем Инстаграме видеоклип, который сняли амурские энергетики. Композиция в стиле хип-хоп посвящена проблеме невыплатам за свет, тепло и горячую воду потребителями.

В пресс-службе «Амурской генерации» ИА «Амур.инфо» рассказали, что ролик был снят в рамках пиар-программы воздействия на должников. Также это имиджевая реклама важной работы энергетиков.

Видео записывали в химическом цехе Благовещенской ТЭЦ. В ролике участвуют двое работников теплоэлектроцентрали и один актер.

«Один из них работает электрослесарем в котельном цехе – это Антон Алатарцев. И Леонид Аминов – он работает в турбинном цехе слесарем по ремонту парогазовых турбин. Также ребята участвовали в записи самого рэпа – то есть это их голоса. Помогал его делать молодой человек, занимающийся рэпом, он сводил. Все это записывалось на студии», – рассказали в пресс-службе.

Идея клипа принадлежит Юлии Пегушиной – сотруднице одной из медиакомпаний Благовещенска. Она же стала автором стихов.

Съемки заняли три дня. На производство ролика ушел месяц.

«В цехе было очень шумно, было трудно, конечно, это снимать. Но ребята включали фантазию – слушали музыку с телефонов», – отметили в пресс-службе.

Видео: instagram.com/dvgk_energy

Просмотров всего: 422

#музыка #энергетика

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Комментарии
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  • DeamonX

    DeamonX
    1 час назад

    чё-т какая-то лажа ))

  • Одисей

    Одисей
    54 минуты назад

    ну почему же лажа!? вполне не плохо, коротковата песенка правда

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    32 минуты назад

    А проблему мошеннического начисления лишних кВт/ч этим самым потребителям они осветить в клипе не захотели? Количество людей и очереди, вынужденных регулярно ходить к ним на сверки не осветили? С потолка взятый ОДН осветить -не? А зря!

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