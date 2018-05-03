Фонд капремонта Амурской области предлагает детям нарисовать «Дом будущего»

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Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области проводит конкурс детских рисунков. Детям в возрасте от 8 до 14 лет предлагают изобразить «Дом будущего». Победителям конкурса вручат ценные призы и подарки.

«В честь пятилетия образования Фонда в Приамурье мы проводим для детей конкурс, в котором хотим увидеть, как наши дети представляют свой "Дом будущего", что им хотелось бы видеть в доме, что, по мнению ребят, важно и необходимо для создания комфортных условий проживания в многоквартирных домах», – рассказал генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» Сергей Батурин.

В течение двух месяцев, с 15 мая по 15 июля текущего года, детские рисунки будут приниматься на третьем этаже в приемной Фонда капитального ремонта, расположенного в Благовещенске по адресу: улица Амурская, 85.

Из художественных работ детей конкурсное жюри выберет трех победителей в трех возрастных группах: дети в возрасте 8–9 лет; дети в возрасте 10–11 лет и дети в возрасте 12–14 лет.

Кроме этого, на официальных страницах Фонда в социальных сетях «Одноклассники» и Instagram проведут открытое голосование в номинации «Приз зрительских симпатий».Голосование пройдет с 17 по 26 июля. Результаты конкурса опубликуют 30 июля на сайте Фонда и в соцсетях.