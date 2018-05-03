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сегодня, 13:25 6

Фонд капремонта Амурской области предлагает детям нарисовать «Дом будущего»

Фонд капремонта Амурской области предлагает детям нарисовать «Дом будущего»
Фото: pribaikal.ru

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области проводит конкурс детских рисунков. Детям в возрасте от 8 до 14 лет предлагают изобразить «Дом будущего». Победителям конкурса вручат ценные призы и подарки.

«В честь пятилетия образования Фонда в Приамурье мы проводим для детей конкурс, в котором хотим увидеть, как наши дети представляют свой "Дом будущего", что им хотелось бы видеть в доме, что, по мнению ребят, важно и необходимо для создания комфортных условий проживания в многоквартирных домах», – рассказал генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» Сергей Батурин.

В течение двух месяцев, с 15 мая по 15 июля текущего года, детские рисунки будут приниматься на третьем этаже в приемной Фонда капитального ремонта, расположенного в Благовещенске по адресу: улица Амурская, 85.

Из художественных работ детей конкурсное жюри выберет трех победителей в трех возрастных группах: дети в возрасте 8–9 лет; дети в возрасте 10–11 лет и дети в возрасте 12–14 лет.

Кроме этого, на официальных страницах Фонда в социальных сетях «Одноклассники» и Instagram проведут открытое голосование в номинации «Приз зрительских симпатий».Голосование пройдет с 17 по 26 июля. Результаты конкурса опубликуют 30 июля на сайте Фонда и в соцсетях.

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#дети #ЖКХ #конкурсы

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    ну точно, "что нам стоит дом построить, нарисуем - будем жить..."

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ради победы в конкурсе коммунальщики примотали скотчем ветки к мертвым деревьям.

    https://lenta.ru/news/2017/08/24/deadtree/

    В ноябре 2016 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пригрозил уволить чиновников, занимающихся фотошопом, а не реальной работой. В начале того же месяца петербуржцы уличили в подлоге администрацию Приморского района, которая вместо ремонта дороги отчиталась на портале «Наш Санкт-Петербург» отфотошопленной фотографией.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Тупой пеар. А "ценные призы и подарки" на денежки нещастных плательщиков в ФКР.

  • Тахографист

    Тахографист
    31 минута назад

    сказочников этих с пляжа

  • Oldlord

    Oldlord
    23 минуты назад

    За чей счёт банкет?

  • Victrix

    Victrix
    13 минут назад

    Неужели никто не в состоянии заставить этих бездельников заниматься своими прямыми обязанностями?

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