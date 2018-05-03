Амурская жилищная инспекция заняла второе место в общероссийском рейтинге

Минстрой России составил рейтинг эффективности деятельности жилинспекций регионов по итогам работы в первом квартале 2018 года. Амурская жилищная инспекция вошла в лидеры рейтинга.

Присвоение мест производится по балльной системе. Амурская область вошла в число регионов, разделивших второе место.

«Достигнутый уровень работы нашей инспекции явился результатом напряжённого труда всех ее сотрудников. Впереди самое трудное – поддерживать этот высокий уровень», – прокомментировала событие начальник Амуржилинспекции Светлана Федорченко, принявшая участие в совещании в Москве.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации – главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис подчеркнул на совещании, что сегодня четверть регионов занимает первые три места, с небольшим отрывом друг от друга, и это результат четкой и системной ежедневной работы органов жилищного надзора. Андрей Чибис также отметил, что теперь органы Госжилнадзора будут обеспечивать защиту прав собственников при переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, сообщает правительство Амурской области.