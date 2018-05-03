Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:44 4

Пропавший в Благовещенске Михаил Алексютин найден мертвым

Пропавший в Благовещенске Михаил Алексютин найден мертвым
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Михаил Алексютин, который пропал в Благовещенске 28 апреля, найден мертвым. Информацию об этом ИА «Амур.инфо» подтвердили родственники мужчины.

В СУ СКР по Амурской области информагентству сообщили, что 3 мая в районе кафе «Панорама» было обнаружено тело. Предположительно, это и есть Михаил – на месте еще работает следственно-оперативная группа.

По факту обнаружения тела проводится проверка. По ее результатам будет принято законное решение.

По неофициальной информации, Михаил свел счеты с жизнью.

Просмотров всего: 6839

#происшествия

распечатать


Происшествия

Очевидцы: в Приамурье автомобиль чуть не попал под поезд, нарушив ПДД
Общество

В Благовещенске 3 мая отслужили панихиду по погибшим в кемеровском пожаре
Происшествия 11

Мужчина выпрыгнул из окна больницы в Благовещенске
Происшествия

В Приамурье действуют 13 природных пожаров
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    как ножом по сердцу

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Соболезнование родным и близким,такое горе матери,невосполнимая утрата...прямо не верится,что такие молодые люди уходят из жизни по собственной воле...

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    2 часа назад

    алкогольный психоз

  • Папайя

    Папайя
    1 час назад

    Как жалко терять таких молодых парней... ему еще жить и жить. Соболезнования родным

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь