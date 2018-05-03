Пропавший в Благовещенске Михаил Алексютин найден мертвым

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В СУ СКР по Амурской области информагентству сообщили, что 3 мая в районе кафе «Панорама» было обнаружено тело. Предположительно, это и есть Михаил – на месте еще работает следственно-оперативная группа.

По факту обнаружения тела проводится проверка. По ее результатам будет принято законное решение.

По неофициальной информации, Михаил свел счеты с жизнью.