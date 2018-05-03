Пропавший в Благовещенске Михаил Алексютин найден мертвым
Михаил Алексютин, который пропал в Благовещенске 28 апреля, найден мертвым. Информацию об этом ИА «Амур.инфо» подтвердили родственники мужчины.
В СУ СКР по Амурской области информагентству сообщили, что 3 мая в районе кафе «Панорама» было обнаружено тело. Предположительно, это и есть Михаил – на месте еще работает следственно-оперативная группа.
По факту обнаружения тела проводится проверка. По ее результатам будет принято законное решение.
По неофициальной информации, Михаил свел счеты с жизнью.
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