Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:24 0

Благовещенцы удачно выступили на международном турнире по бадминтону

Благовещенцы удачно выступили на международном турнире по бадминтону
Фото: admblag.ru

С 29 апреля по 1 мая в китайском Хэйхэ проходил международный турнир по бадминтону на кубок мэра города Айгунь. В соревнованиях приняли участие более 300 человек, в том числе спортсмены из Благовещенска. Их выступление было успешным.

В сборную столицы Приамурья вошли Станислав Дьяконов, Елена Дьяконова, Егор Рябович, Николай Шудренко и Виталий Кравченко. В первый день проходил личный чемпионат. Мужская пара – благовещенцы Станислав Дьяконов и Виталий Кравченко смогли войти в восьмерку сильнейших и немного уступили за выход в полуфинал. Пара Егор Рябович – Николай Шудренко заняла второе место в своей подгруппе, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Во второй и третий день проходил командный чемпионат. Благовещенская команда смогла из четырех игр выиграть три, тем самым заняв в своей подгруппе второе место.

В рамках турнира было подписано соглашение о проведении международного турнира с участием российских и китайских спортсменов. Эти соревнования должны пройти с 14 по 16 сентября.

Просмотров всего: 1676

#Китай #спорт

распечатать


Спорт

Благовещенские футболисты стали лидерами областного этапа турнира «Кожаный мяч»
Общество

С 5 мая между Благовещенском и Хэйхэ начнут курсировать теплоходы
Спорт

В благовещенском первенстве по бегу участвовали спортсмены до 61 года
Спорт 2

Юные благовещенские тхэквондисты завоевали медали в Приморье
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь