Благовещенцы удачно выступили на международном турнире по бадминтону

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С 29 апреля по 1 мая в китайском Хэйхэ проходил международный турнир по бадминтону на кубок мэра города Айгунь. В соревнованиях приняли участие более 300 человек, в том числе спортсмены из Благовещенска. Их выступление было успешным.

В сборную столицы Приамурья вошли Станислав Дьяконов, Елена Дьяконова, Егор Рябович, Николай Шудренко и Виталий Кравченко. В первый день проходил личный чемпионат. Мужская пара – благовещенцы Станислав Дьяконов и Виталий Кравченко смогли войти в восьмерку сильнейших и немного уступили за выход в полуфинал. Пара Егор Рябович – Николай Шудренко заняла второе место в своей подгруппе, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Во второй и третий день проходил командный чемпионат. Благовещенская команда смогла из четырех игр выиграть три, тем самым заняв в своей подгруппе второе место.

В рамках турнира было подписано соглашение о проведении международного турнира с участием российских и китайских спортсменов. Эти соревнования должны пройти с 14 по 16 сентября.