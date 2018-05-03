У амурских предпринимателей осталось два месяца, чтобы установить онлайн-кассы

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1 июля 2018 года амурским предпринимателям нужно приобрести почти 1 900 онлайн-касс. В настоящее время в рамках второго этапа перехода на применение контрольно-кассовой техники установлено только 58 процентов от необходимого количества аппаратов.

«С 1 июля перейти на применение контрольно-кассовой техники обязаны организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю и оказывающие услуги общественного питания, – плательщики единого налога на вмененный доход, которые имеют наемных сотрудников. Также к ним относятся индивидуальные предприниматели, работающие по патенту в общепите и торговле и имеющие сотрудников, с которыми заключены трудовые договоры. Кроме того, впервые обязаны установить онлайн-кассы владельцы торговых аппаратов», – рассказали в налоговой службе области.

Отсутствие наемных работников у бизнесмена, осуществляющего деятельность в сфере торговли или общепита, дает ему право поставить ККТ через год – до 1 июля 2019 года, добавили в налоговой.

Специалисты также напоминают, что у амурчан есть возможность уменьшить расходы на приобретение онлайн-касс, то есть использовать так называемый налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей. В эту сумму могут входить деньги, потраченные на покупку аппарата, а также расходы на программное обеспечение и услуги по установке ККТ. Главное условие – касса должна быть включена в реестр ККТ и зарегистрирована с 1 февраля 2017 года по 30 июня 2018 года (при наличии работников) либо по 30 июня 2019 года (если наемные работники отсутствуют).

Те, кто обязан установить кассы по закону, но не успеют это сделать до 1 июля, будут оштрафованы.