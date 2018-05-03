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сегодня, 11:47 0

Очевидцы: в Приамурье автомобиль чуть не попал под поезд, нарушив ПДД

Очевидцы: в Приамурье автомобиль чуть не попал под поезд, нарушив ПДД
Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появилась фотография с железнодорожного переезда. По информации очевидцев, в поселке Новобурейский Бурейского района автомобиль чуть не попал под поезд.

По их сведениям, причиной инцидента стало то, что водитель машины проигнорировал сигнал светофора. На снимке виден внедорожник, который стоит за закрытым шлагбаумом близко от проходящего поезда. Рядом с автомобилем находится мужчина.

Фото в социальных сетях опубликовали два дня назад. В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 1 мая ДТП с пострадавшими в Новобурейском не зарегистрировано.

Один из пользователей соцсетей сообщил, что перед этим водителем на красный и «под колокольчик» проехали еще три машины. «Да это самый отстойный переезд во всей Амурской области, кто там живет и ездит через него – поймут. Постоянно пробки, на работу опаздывают люди», – прокомментировал фото другой пользователь. «Да там ночью дежурный переезда спит и не открывает. Можно два часа простоять почти без поездов. Благо есть второй переезд и тоннель», – сообщил еще один комментатор.

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#происшествия #транспорт

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