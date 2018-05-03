В Благовещенске 3 мая отслужили панихиду по погибшим в кемеровском пожаре

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В четверг, 3 мая, в Благовещенском кафедральном соборе отслужили панихиду по погибшим в страшном пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Это 40-й день со дня трагедии.

В кафедральном соборе Благовещенска заупокойная панихида по погибшим началась в 11:30. Продлилась она 20 минут, рассказал ключарь кафедрального собора, иеромонах Венедикт. Заупокойные богослужения в этот день пройдут во всех храмах Русской православной церкви, сообщает РИА Новости со ссылкой на синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Патриарх Кирилл в этот день заупокойную службу проведет в Кемерове. Предполагается, что на заупокойную молитву в кафедральном соборе города соберутся родные и друзья погибших.

«Молитва в сороковой день имеет особое значение, и именно поэтому в этот день, чтобы разделить скорбь и поддержать родных, в Кемерово приезжает патриарх Кирилл. Эта трагедия не оставила равнодушным ни одного человека в России, мы все сопереживаем и молимся вместе с теми, кто потерял родных и близких в этом страшном пожаре», — рассказал пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков.

Планируется, что патриарх вместе с и.о. главы Кузбасса и полномочным представителем президента в СФО, а также митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом примут участие в церемонии возложения цветов на народном мемориале у здания сгоревшего центра.

Как сообщало Амур.инфо, страшный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года и унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.