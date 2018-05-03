«Авторадио–Благовещенск» проведет автопробег в честь Дня Победы

9 Мая в Благовещенске впервые состоится автопробег «По машинам! Мы помним!» Его организует «Авторадио–Благовещенск». Принять участие в пробеге могут все желающие автомобилисты – главное, чтобы их машина и документы были в порядке.

Старт автопробега назначен на 15 часов 9 мая. Сбор участников начнется в 13 часов на парковке возле торгового центра «Флагман» (улица Тенистая, 160). Здесь состоится праздничный концерт, а в 14:30 начнется формирование колонн. Движение начнется в 15 часов. Участники автопробега «По машинам! Мы помним!» выезжают на улицу имени Калинина, затем по улице Горького движутся до Чайковского, после чего поворачивают на Ленина и продолжают движение до Первомайской. На финише пробега запланирован выпуск воздушных шаров в небо.

«Сопровождения ДПС у колонны не будет, так как автоинспекторы в этот день будут задействованы на обеспечении безопасности мероприятий, посвященных Дню Победы. Все, кто хочет участвовать в автопробеге, могут подать заявку по номеру +7-914-556-88-77 – можно позвонить или написать по WhatsApp. Каждый участник получит памятку с маршрутом и наклейку», – рассказали в редакции «Авторадио–Благовещенск».