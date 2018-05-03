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сегодня, 11:04 0

В Благовещенске из-за репетиций парадных расчетов перекроют участок улицы Ленина

В Благовещенске из-за репетиций парадных расчетов перекроют участок улицы Ленина
Фото: Twitter

В преддверии Дня Победы в областном центре Приамурья 4 и 7 мая пройдут репетиции парадных расчетов. По этой причине временно перекроют участок улицы Ленина. Общественный транспорт временно изменит схему движения.

Временное ограничение движения транспорта по улице Ленина будет действовать на участке от улицы Пионерской до Шимановского с 05:30 до 08:00. Автобусы в это время пойдут по другим улицам.

Автобус № 12: Шевченко – Ленина –Пионерская - Зейская и в обратном направлении.

Автобусы № 11, К: Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и в обратном направлении.

Автобусы № 2, № 2а, № 5, № 7, № 39: Ленина – Пионерская– Зейская – 50-летия Октября и в обратном направлении.

Автобусы № 4, № 9, № 28, № 30, № 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и в обратном направлении.

Автобусы № 8, № 26, № 106: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина, далее по маршрутам.

Движение автобуса № 101, отправляющегося от остановочного пункта «Универмаг» рейсом в 07:45, будет осуществляться по улицам: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина, далее по маршруту.

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#жизнь #праздники #транспорт

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