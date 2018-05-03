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сегодня, 10:59 14

Мужчина выпрыгнул из окна больницы в Благовещенске

Мужчина выпрыгнул из окна больницы в Благовещенске

Утром 3 мая случилось происшествие в городской клинической больнице Благовещенска. Из окна на третьем этаже медучреждения спрыгнул мужчина, сообщили очевидцы.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что сообщение по данному факту поступило в полицию. «На месте в настоящее время работает участковый уполномоченный. Гражданин, который прыгал с третьего этажа, опрошен. В своем пояснении он рассказал, что таким способом пытался покинуть данное учреждение», – рассказала специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

Как стало известно информагентству, выпрыгнувший из окна мужчина не имеет постоянного места жительства. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Просмотров всего: 6188

#происшествия

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    4 часа назад

    бэтмен?

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    4 часа назад

    бомжэтмен!

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    решил продлить прибывание а тепле и уюте))))

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    а был бы не БОМЖ, а нормальный гражданин, разбился бы на смерть или переломался бы весь.

  • AmurLand

    AmurLand
    4 часа назад

    весна покоя не даёт. наверно, где-то его мужики-друзяки на делянку металла наткнулись

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Везучий Коллега!

  • Johnny_B

    Johnny_B
    3 часа назад

    ну как везучий. так то его знатно размолотило



    Он поступил вот тока тока когда стали набухать почки, а травка еще не проклюнулась. Сломал несколько ребер, ключицу, пробил легкое и плевру, напустил в плевральную полость воздуха и крови, в открытую сломал бедро и развалил таз. Чуть чуть стряс свой нежный психоделический мозг.

    Бедолагу немедленно перевели на управляемую ИВЛ, дали отдохнуть мозгу, напустив на него наркозу. Стабилизировали бедро, путем наложения спицевого вытяжения.

    На вторые сутки мы выяснили, что у пострадавшего чуток надорвался кишечник. Сшили.

    Вернули ему половину потерянной крови.



    https://doktorbel.livejournal.com/756283.html

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    2 часа назад

    Можно подумать его там удерживали... Выйти через дверь не судьба??? Дебил...Теперь все будут отписываться из-за за него...

  • ~°Nemezida∆~

    ~°Nemezida∆~
    2 часа назад

    Зов улицы сильнее здравого смысла

  • Daniil

    Daniil
    1 час назад

    Бедные медики... с такими вот приходится работать

  • oenesterov

    oenesterov
    47 минут назад

    а вот интересно, с каких-таких фондов оплачивается лечение этому клоуну? страховки у него нет 100%, наличных тоже, да и спонсор вряд ли имеется.

    получается на лечение БОМЖа средства находятся, а нормальные люди себе на лечение через интернет деньги собирают

  • Marfa

    Marfa
    13 минут назад

    Врачам не позавидуешь... лечи таких "прыгунов", еще и отвечай за них!

  • full

    full
    8 минут назад

    oenesterov

    а вот интересно, с каких-таких фондов оплачивается лечение этому клоуну? страховки у него нет 100%, наличных тоже, да и спонсор вряд ли имеется.

    получается на лечение БОМЖа средства находятся, а нормальные люди себе на лечение через интернет деньги собирают



    Прикинь, вот такую систему создал гражданин Медведев.

  • Oldlord

    Oldlord
    8 минут назад

    alex 3

    а был бы не БОМЖ, а нормальный гражданин, разбился бы на смерть или переломался бы весь.



    Нормальные граждане из окон больничных не выпрыгивают.



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