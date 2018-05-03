Мужчина выпрыгнул из окна больницы в Благовещенске

Утром 3 мая случилось происшествие в городской клинической больнице Благовещенска. Из окна на третьем этаже медучреждения спрыгнул мужчина, сообщили очевидцы.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что сообщение по данному факту поступило в полицию. «На месте в настоящее время работает участковый уполномоченный. Гражданин, который прыгал с третьего этажа, опрошен. В своем пояснении он рассказал, что таким способом пытался покинуть данное учреждение», – рассказала специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

Как стало известно информагентству, выпрыгнувший из окна мужчина не имеет постоянного места жительства. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.