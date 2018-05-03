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сегодня, 10:53 8

В Благовещенске автомобилист сбил 13-летнего велосипедиста

В Благовещенске автомобилист сбил 13-летнего велосипедиста
Фото: penzavzglyad.ru

В Благовещенске мальчик на велосипеде попал под машину. Это произошло 28 апреля в 19:30. На регулируемом перекрестке улиц Театральной и Красноармейской водитель Toyota Axela при повороте налево не пропустил велосипедиста.

Как уточняет пресс-служба городского отдела ГИБДД, 13-летний мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Тогда как по правилам дорожного движения, велосипедист должен был спешиться.

С места происшествия ребенка, получившего травмы, увезли в детскую больницу.

В текущем году это второе ДТП с участием велосипедиста. За 2017 год с наступлением велосезона в Благовещенске произошло 24 ДТП с участием велосипедистов. Два человека погибли, 23 получили травмы. Из них девять детей-велосипедистов.

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#дети #ДТП #транспорт

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Комментарии
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  • кулибин

    кулибин
    4 часа назад

    13-летний мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Тогда как по правилам дорожного движения, велосипедист должен был спешиться.

    Но виноват водитель.

  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    кулибин

    13-летний мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Тогда как по правилам дорожного движения, велосипедист должен был спешиться. Но виноват водитель.



    ибо: водитель, при повороте налево и направо обязан пропустить пешеходов, переходящих дорогу + ст. 1079 ГКРФ. что непонятно?

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    велосипедисту 800р штраф, но водитель виноват больше.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    кулибин13-летний мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Тогда как по правилам дорожного движения, велосипедист должен был спешиться.

    Но виноват водитель.


    это так. Будьте внимательнее.

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Пересекал проезжую часть..... Пишите как было на самом деле - вылетел под колеса автомобиля! А водитель у нас как всегда виноват.....

  • sinoptik

    sinoptik
    2 часа назад

    Adolf
    кулибин

    13-летний мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Тогда как по правилам дорожного движения, велосипедист должен был спешиться. Но виноват водитель.



    ибо: водитель, при повороте налево и направо обязан пропустить пешеходов, переходящих дорогу + ст. 1079 ГКРФ. что непонятно?


    осталось водителям привить способность к телепатии и ст 1079 ГКРФ будет выполнима. Ибо: человек пересекающий проезжую часть на велосипеде НЕ пешеход.Ситуация: я на автомобиле двигаюсь по Пушкина, на Ленина мне нужно повернуть направо. Еду медленно, притормаживаю для поворота. Попутно мне по тротуару движутся два велосипедиста. Переговариваются между собой. Потом резко увеличивают скорость и , внимание, один поворачивает направо по тротуару, а второй резко вылетает на дорогу через Ленина, мне под колеса. Я, мать твою, телепат? Откуда я знаю куда дяденька на велике намылился? Остановиться я успела, мысленно пожелала камикадзе здоровья и потелепалась дальше.Мое мнение, заставить один раз пострадавшего в такой ситуации велосипедиста платить за последствия аварии, сразу вспомнят что и для них существуют правила. И вот про это: средство повышенной опасности, водитель автомобиля обязан предусмотреть блаблабла здесь не нужно. Так можно до абсурда договориться.ПС. Сама люблю велосипед, но, если несколько лет назад наблюдался реальный террор автомобилистов по отношению к велосипедистам, то сейчас картина совершенно обратная.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    2 часа назад

    Ещё один хрустик. Башкой не думает - полежит в больнице, проанализирует всю ситуацию

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Непонятно как в школах ПДД преподают. Таких камикадзе полно. Надо реально штрафовать этих велосипедистов которые по пешеходному переходу едут, а не идут. Можно даже без денежного штрафа, остановил ДПСник ниппеля скрутил и пусть дальше двигается этот лисепедист, запомнит навсегда.

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