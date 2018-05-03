В Благовещенске автомобилист сбил 13-летнего велосипедиста
В Благовещенске мальчик на велосипеде попал под машину. Это произошло 28 апреля в 19:30. На регулируемом перекрестке улиц Театральной и Красноармейской водитель Toyota Axela при повороте налево не пропустил велосипедиста.
Как уточняет пресс-служба городского отдела ГИБДД, 13-летний мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Тогда как по правилам дорожного движения, велосипедист должен был спешиться.
С места происшествия ребенка, получившего травмы, увезли в детскую больницу.
В текущем году это второе ДТП с участием велосипедиста. За 2017 год с наступлением велосезона в Благовещенске произошло 24 ДТП с участием велосипедистов. Два человека погибли, 23 получили травмы. Из них девять детей-велосипедистов.
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