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За четыре дня благовещенские автоинспекторы задержали 47 нетрезвых водителей

За четыре дня благовещенские автоинспекторы задержали 47 нетрезвых водителей
Фото: 26massmedia.ru

За время профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» в Благовещенске и Благовещенском районе автоинспекторы выявили 1 256 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 47 нетрезвых водителей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 27 по 30 апреля в городе и районе проводилось проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции выявили 1 256 нарушений правил дорожного движения. 47 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Из них 10 автомобилистов задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также человеком, отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования, в соответствии с КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права на управление автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

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#закон #транспорт

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